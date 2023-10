La Commission des services policiers de North Bay a choisi de déclarer une « épidémie » de violence conjugale, à l'instar d'une trentaine d’autres villes de la province depuis les derniers mois.

Elle survient après une présentation du Comité de coordination des services communautaires d’aide aux femmes victimes de violence du Nipissing ( COFVVN ) faite lors de la réunion du 17 octobre.

Une délégation du COFVVN n’avait pas pu se faire entendre au Conseil municipal, puisqu’elle ne portait pas sur une question qui relève de la compétence ou de l’influence de la municipalité, selon le règlement de procédure , explique Gord Young, agent de communications à la Ville de North Bay.

La Ville avait alors souligné que la Commission des services policiers de North Bay et d'autres organismes tels que le Conseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing étaient des lieux appropriés pour ces délégations , ajoute M. Young.

Nous leur avons indiqué que nous avions des membres du conseil au sein de la Commission qui pourraient soutenir leur demande.

Le chef du Service de police de North Bay, Scott Tod, assure que son service soutiendra toujours les victimes et les survivants de violence conjugale et que cette déclaration fera bouger les choses non seulement à North Bay, mais à travers l’Ontario et le Canada .

Kathleen Jodouin, directrice générale des Services aux victimes du district de Nipissing, croit que beaucoup de gens ne sont pas au courant du degré de violence qui survient dans la communauté .

Déclarer une épidémie de violence conjugale augmente la visibilité de cette question tout en exigeant une réponse immédiate du système de justice pénale et de tous les autres secteurs concernés.

Cette motion est conforme aux recommandations émises par un jury à la suite de l’enquête du coroner sur la mort de trois femmes assassinées par le même ex-conjoint en 2015 dans le comté de Renfrew.

La province refuse toujours de déclarer officiellement que la violence conjugale constitue une épidémie.

De nombreux cas de violence

Le communiqué de presse fait état de statistiques présentées par le COFVVN pendant la réunion de la Commission des services policiers de North Bay.

En 2022, le COFVVN a reçu 475 appels reliés à la violence conjugale et est venu en aide à 400 femmes et à 39 enfants.

13 % du volume d’appels que reçoit la société de l’aide à l’enfance est en lien avec l’exposition d’enfants à la violence conjugale.

400 survivants et victimes de violence conjugale ont eu accès à de l’aide offerte par le Centre communautaire de counselling de Nipissing.

Le Service de police de North Bay reçoit, en moyenne, entre 100 et 110 signalements de violence conjugale par mois.