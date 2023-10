Saguenay avance dans la mise en place du plan triennal d’immobilisation

Les élus de Saguenay ont procédé à l’adoption de plusieurs avis de motion et de règlements d’emprunts, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui s’est tenue mardi midi.

Ces décisions font suite au plan triennal d'immobilisations (PTI) de 142 millions de dollars, présenté au début du mois d’octobre.

Plus de 80 % de ces sommes seront dédiées à la réfection de routes, d’aqueducs et d’égouts. La Ville espère qu’en débloquant ces montants plus tôt que par le passé, elle évitera que les travaux routiers s’effectuent simultanément en fin d’année, comme ce fut le cas cet automne. Ceux-ci pourraient débuter dès le printemps prochain.

Plusieurs des emprunts adoptés mardi sont répartis sur 5 ans, 10 ans et même 20 ans.

Changement de culture

En temps normal, l’adoption des règlements d’emprunts se fait à la même période qu’à l’adoption du budget, soit vers le mois de décembre.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a tenu à rassurer la population.

Toutefois, la mairesse Julie Dufour explique qu’elle cherche à assurer une meilleure gestion et planification financière de Saguenay. Elle veut aussi s’inspirer d’autres villes, qui adoptent leur plan triennal d’immobilisation plus tôt dans l’année.

On veut être capable de se mettre au jour et au goût du jour de toutes les grandes villes du Québec. On était une des rares qui le faisait en même temps , a expliqué la mairesse Julie Dufour.

Des imprévus

Le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, a quant à lui fait valoir que certains imprévus ont coûté cher à la Ville, dont des inondations chez des résidents de la rue Dubose qui sont survenues à Jonquière le 8 septembre dernier.

Un problème d'aqueduc est également survenu près de la rue Dubose dernièrement.

[Cette méthode] marchait quand même dans les dernières années, mais on a eu des catastrophes dans les derniers mois, dont le 8 septembre. Ça va coûter presque 5 millions à la Ville le 8 septembre , a-t-il renchéri.

Il a ajouté que le compte de taxes de 2025 pourrait connaître une hausse de 2 % en raison des nombreux emprunts découlant du PTI .

Les finances hypothéquées, dénonce Marc Bouchard

De son côté, le conseiller désigné de l’opposition, Marc Bouchard, a estimé que la Ville de Saguenay allait hypothéquer le prochain mandat avec son programme triennal d’immobilisation. Ce dernier s’était d’ailleurs opposé à son adoption au début du mois d’octobre.

Le conseiller municipal Marc Bouchard lors d'une séance du conseil au Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière

Tout ce qui a été voté dans le PTI , le temps de les mettre en œuvre et de réaliser les emprunts, on est à la mi-mandat et il y a beaucoup d’éléments qui sont adoptés dans le PTI que les citoyens vont voir leur résultat peut-être dans le prochain mandat. On vient d’hypothéquer le prochain mandat , a avancé Marc Bouchard.

En juillet dernier, la Ville s’est également dotée d’un bureau de performance stratégique qui lui permettra selon elle d’être plus performante et d’obtenir davantage de subventions.