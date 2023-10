Le sciage du bois brûlé n’est pas rentable pour Résolu à Comtois

Les opérations de traitement du bois brûlé causent des maux de tête aux dirigeants de Produits forestiers Résolu (PFR), qui ont dû réduire leurs opérations à la scierie Comtois de Lebel-sur-Quévillon.

Depuis le 2 octobre, la compagnie a coupé l’une des deux factions à cette usine, ce qui a entraîné la mise à pied de 20 employés.

La direction de Résolu assure que cette décision se veut temporaire. Selon Louis Bouchard, vice-président affaires publiques de PFR au Québec, le coût de la fibre et la faiblesse du marché du bois d'œuvre ont amené la compagnie à prendre cette décision.

Les opérations avec le bois brûlé sont pas mal différentes de ce à quoi nous avons été habitués. C’est une logistique plus lourde qui affecte la productivité. Couplé au marché très mou du bois d’œuvre, ce sont des facteurs qui font en sorte que ce n’est pas rentable d’opérer cette usine à deux factions.

D'après M. Bouchard, des mesures ont été prises pour conserver un lien avec les employés affectés. Certains ont déjà décidé d’être relocalisés temporairement à la scierie de Senneterre. D’autres pourraient se déplacer vers Baie-Comeau.

On n’est pas en mesure de donner une perspective de retour à la normale, mais on regarde tous les scénarios afin de minimiser les impacts pour eux et leurs familles, ajoute le porte-parole. C’est un secteur qui a été particulièrement affecté par les sinistres de cet été et on espère que ça va demeurer temporaire. On continue de réévaluer la situation du marché. Toutes les scieries du Québec et de l’Amérique en souffrent. On n’est pas où on était à la fin de 2021.

À lire aussi : Des entreprises forestières amorcent la récolte de bois brûlé

Le maire Lafrenière déçu

Le maire de Lebel-sur-Québec, Guy Lafrenière, a encaissé avec déception la décision de Résolu.

Publicité

Disons qu'on n'avait pas besoin de ça, même si on nous dit que c’est temporaire, lance-t-il. Je comprends que la compagnie n’est pas là pour perdre de l’argent, mais c’est un peu le monde à l’envers. On a du bois à proximité et en grande quantité. En plus de voir ce bois mourir, les familles ne peuvent pas travailler pour le traiter parce que ça coûte trop cher.

Quelques-uns des employés touchés par les coupures sont de nouveaux arrivants à Lebel-sur-Quévillon, recrutés à l’international. Guy Lafrenière espère que ce coup dur n’entraînera pas de départs permanents.