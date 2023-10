Le Winnipégois ayant tué ses parents et poignardé sa supérieure à l’Hôpital général Seven Oaks en octobre 2021 est jugé non criminellement responsable en raison d'un trouble mental.

Le juge de la Cour du Banc du Roi, Ken Champagne, a approuvé une recommandation jointe de la Couronne et de l’avocat de la défense lors d'une seconde journée d'audience mardi. Le juge a aussi approuvé une interdiction à vie de posséder des armes pour Trevor Robert Farley, âgé de 39 ans.

Ce dernier était notamment accusé du meurtre au premier degré de sa mère, Judy Swain, 73 ans, retrouvée morte dans sa maison de la communauté rurale de New Bothwell, au sud de Winnipeg.

Il était également accusé du meurtre au second degré de son père, Stuart Farley, aussi âgé de 73 ans et retrouvé mort dans une maison de la rue Toronto à Winnipeg le même jour.

Trevor Robert Farley était aussi accusé de tentative de meurtre, puisqu'il s'est rendu à l'Hôpital général Seven Oaks, où il travaillait comme infirmier depuis 2014, et a poignardé à plusieurs reprises sa superviseure, Candyce Szkwarek.

Une recommandation conjointe

Lundi, les avocats de la défense, Evan Roitenberg et Laura Robinson, ainsi que les procureurs de la Couronne, Shannon Benevides et Rustyn Ullrich, ont conjointement recommandé que Trevor Robert Farley ne soit pas reconnu criminellement responsable de ses actes.

Bien qu'il ait reconnu avoir perpétré les trois attaques, il a plaidé non coupable en invoquant des troubles mentaux. Selon le rapport des experts en santé mentale qui l’ont évalué, Trevor Robert Farley souffrait d’hallucinations religieuses et de croyances délirantes .

Au Canada, une personne peut être déclarée non criminellement responsable dans les cas où il est prouvé que la maladie mentale a été un facteur qui l'a empêchée de comprendre ses actes ou de savoir qu'ils étaient répréhensibles.

Judy Swain résidait à New Bothwell, au sud de Winnipeg.

La procureure Shannon Benevides a aussi réclamé que Trevor Robert Farley soit considéré comme à haut risque , une décision approuvée par la défense.

Cette désignation n’a jamais été approuvée au Manitoba dans le cas d’une personne déclarée non criminellement responsable, selon Shannon Benevides. La décision sera soumise à une commission d’examen.

Si cette désignation est approuvée, elle implique une détention obligatoire dans un établissement de santé mentale qui ne peut être levée que par une cour supérieure.

Trevor Robert Farley ne serait autorisé à quitter l’établissement hospitalier que sous surveillance et pour se rendre à des rendez-vous.

Stuart Farley a été tué le même jour que Judy Swain.

Shannon Benevides indique que pour qu'une personne soit considérée comme à haut risque , les actes commis doivent notamment comprendre de la violence extrême, le fait d'infliger des blessures sérieuses ou causant une détresse mentale continue et des attaques contre des personnes vulnérables, telles que des personnes âgées.

La procureure considère que ces facteurs étaient présents dans les gestes de Trevor Robert Farley.

Avec des informations de Bryce Hoyce et Raphaëlle Laverdière