Jacques Lacombe nommé à l’Opéra de Vancouver

Après 20 ans de collaboration avec l'Opéra de Vancouver, le maestro Jacques Lacombe en prend la direction musicale. Cela s’ajoute à ses fonctions de directeur artistique de l’Orchestre classique de Montréal qu’il occupe depuis juillet dernier.

Au sortir de la pandémie, Jacques Lacombe avait annoncé qu’il prenait une pause de direction d’orchestre pour se consacrer à sa carrière de chef. Il avait évoqué à ce moment qu'occuper plusieurs postes en même temps entraînait une grande lourdeur administrative. Après avoir effectué son mandat avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse, il a dirigé des orchestres dans différents endroits dans le monde.

Or, depuis le début de l’année, il a accepté de nouveaux mandats de direction. Dans le cas de l'Orchestre classique [de Montréal], c'est un des éléments qui m'a convaincu d'accepter ce poste, c'est que c'est une structure qui est très flexible, donc la lourdeur administrative que je peux avoir connue dans d'autres postes, elle est moins évidente ici.

Il ajoute que la structure organisationnelle lui offre une très grande flexibilité.

Une longue histoire d’amour

Jacques Lacombe raconte qu’il collabore avec l’Opéra de Vancouver depuis 20 ans. Je me suis toujours bien senti là-bas. J'ai un bon rapport avec la compagnie, avec l'orchestre, avec tout le monde. Et puis bon an mal an, j'ai fait, je crois, au moins une dizaine de productions avec eux depuis 20 ans.

Il confie que l’organisation le courtisait depuis longtemps pour le poste de directeur musical, lui demandant s’il était intéressé si jamais le chef Jonathan Darlington venait à ne pas renouveler son contrat avec l’orchestre. Le bon moment s’est présenté. Jacques Lacombe révèle qu’il n’aura pas à endosser les responsabilités autres que celle de la direction musicale.

Il y a […] un directeur général et un directeur artistique de la compagnie à qui incombent ces responsabilités. Et moi je m'occupe plus spécifiquement du volet musical de la compagnie, un peu comme quand j'étais à l'opéra de Bonn. […] mon rôle là-bas était de me concentrer à peu près exclusivement sur la musique.

Il évoque que ce travail en plus de celui qu’il fait pour l’Orchestre classique lui donnera une stabilité pour les deux ou trois prochaines années.

Publicité

Laisser sa marque

L’Opéra de Vancouver présente trois productions par an. Jacques Lacombe en dirigera une ou deux. L’organisation a traversé une période de restructuration lui permettant de retrouver une bonne santé financière. On espère d'ici trois ou quatre saisons pouvoir revenir à quatre productions par année, ce qui se faisait antérieurement , dit-il.

Pendant ce temps, il souhaite pouvoir y laisser son empreinte musicale. De pouvoir le faire dans la durée, ça permet peut être d'aller un peu plus en profondeur à la fois avec l'orchestre, avec le chœur […] je suis aussi responsable du recrutement des nouveaux musiciens, donc maintenant j'ai aussi mon mot à dire sur [ceux] qui vont être [recrutés], qui sont les nouveaux musiciens réguliers de l'orchestre.

Son mandat actuel est d’une durée de trois ans. Généralement, quand ça se passe bien, c'est renouvelable ces mandats-là , ajoute-t-il.