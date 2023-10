En juillet 2022, un homme en détresse psychologique est mort de manière imprévisible au service d'urgence de l'Hôpital régional d'Edmundston. La chronologie des événements montre que l'homme s'est enlevé la vie et que tout s'est déroulé très rapidement.

Des passages de ce texte pourraient choquer certains lecteurs. Nous préférons vous en avertir.

Le rapport de l’incident, largement caviardé, a été rendu public mardi par le Réseau de santé Vitalité.

Entre 6 h 52 et 7 h, le dimanche 24 juillet, le patient a tenu en haleine le personnel soignant et les agents de sécurité de l’hôpital en étant agité et agressif avant de mentionner qu'il voulait mourir et de se poignarder au thorax, selon le rapport.

Un couteau dans la main

Voici comment s'est déroulée la scène, selon le rapport d'incident.

À 6 h 52, le patient se sauve par la porte du triage. Selon les images prises par les caméras de surveillance, le patient est sorti en courant et en criant par la porte de la salle d’urgence. Il aurait eu un couteau dans la main selon des témoins, mais ce n’était pas visible à la caméra.

À 6 h 53, un code blanc – qui signifie intrusion armée ou utilisation d’une arme – est lancé dans l’établissement le personnel déclenche une alarme dans la salle d’urgence . Un appel est fait à la secrétaire de l’admission par le personnel de la salle d’urgence pour qu’elle téléphone au 911.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée principale de l'Hôpital régional d’Edmundston. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Le patient passe ensuite dans la salle d’attente du service d’urgence, va dans le corridor de l’admission, sort par la porte de l’admission avec le couteau et se dirige vers le préposé pour le contrôle de la pandémie qui s’enfuit.

Publicité

Le patient passe les portes tournantes à l’entrée de l’hôpital et se rend alors compte que les portes extérieures sont barrées. Il se met alors à crier, à s’agiter et à frapper dans la porte extérieure pour essayer de sortir, selon le rapport d’incident.

Au même moment, les agents de sécurité arrivent sur les lieux. Un agent décide d’entrer entre les portes tournantes et celles barrées pour tenter de calmer l’individu et lui enlever son couteau.

Blessures mortelles à l'arme blanche

À 6 h 54, le document montre une longue partie caviardée, empêchant de savoir ce qui s’est réellement passé à ce moment. Mais un autre rapport d’incident remis aux médias indique que le patient mentionnait qu’il voulait mourir et qu’il s’est lui-même poignardé au niveau du thorax à plusieurs reprises avant d’être désarmé.

À 6 h 56, le patient tombe au sol et les premiers soins lui sont administrés par un agent de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Affiche de l'Hôpital régional d'Edmundston. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Une minute plus tard, le patient est transféré sur une civière et conduit jusqu’à la salle de trauma. Au même moment, des policiers arrivent sur les lieux.

Le rapport mentionne qu’entre 7 h et 9 h 25, des manœuvres de réanimation sont tentées à l’urgence et au bloc opératoire.

Le décès de l’homme est constaté à 9 h 25.

Besoin d’aide? Ligne d’urgence en santé mentale : 1 888 429-8167 Jeunesse, J'écoute : 1 800 668-6868 En cas d'urgence : 911

Circonstances « imprévisibles et exceptionnelles »

Au moment de l’incident, le Réseau de santé Vitalité avait seulement indiqué qu’une personne était morte à la suite d’un événement tragique , dans des circonstances imprévisibles et exceptionnelles .

Dans les documents obtenus, le nombre d'employés appelés à intervenir lors du code blanc n'est pas indiqué.

Cependant, on y mentionne que six d'entre eux ont suivi la formation d'intervention non violente en situation de crise.

Ouvrir en mode plein écran Au moment de l’incident, le Réseau de santé Vitalité avait seulement indiqué qu’une personne était morte à la suite d’un « événement tragique », dans des circonstances « imprévisibles et exceptionnelles ». Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

À la suite de l'événement du 24 juillet, des améliorations ont été apportées afin de garantir la sécurité des patients et du personnel, selon la vice-présidente adjointe des affaires médicales au Réseau de santé Vitalité.

On mentionne notamment l'ajout d’un travailleur social pour prendre en charge les cas de santé mentale et le renforcement des fouilles.

Avec des informations de Mathilde Pineault