Nunziato Garreffa, candidat à la mairie, veut retenir les jeunes à Sept-Îles

Le candidat à la mairie de Sept-Îles Nunziato Garreffa promet de meilleures infrastructures pour les jeunes. Attirer et retenir la population est l’une des priorités du Septilien.

Nunziato Garreffa s'est prononcé sur plusieurs dossiers municipaux en cours, à commencer par celui de l'hôtel de ville, qu'il ne déménagerait pas. Mieux vaut le rénover, dit-il, et avec l’argent qui serait économisé selon lui, investir dans les installations sportives de la ville.

Il faut donner des activités aux enfants, pour qu’ils arrêtent de s’ennuyer. Parce que, quand ils s’ennuient, ils font du vandalisme , affirme-t-il.

Retraité, Nunziato Garreffa a été enseignant et comptable, entre autres, avant de se lancer dans la course à la mairie de Sept-Îles. Je suis un vrai Septilien! Mon père est arrivé à Sept-Îles en 1951, c’est pour vous dire , lance-t-il.

Le candidat à la mairie croit que davantage d'investissements sont nécessaires pour combattre le déclin démographique de sa ville. Je veux faire de quoi pour retenir la jeunesse à Sept-Îles et encourager d'autres personnes à venir à Sept-Îles .

C'est pour ça que je me présente. Il y a un exode des jeunes, ils partent à l'extérieur et ils ne reviennent plus.