Les Québécois n’ont écouté que 8 % de musique d’ici en 2022

Près de 24 milliards d’écoutes ont été faites sur les services de diffusion en continu au Québec en 2022, mais 8 % d’entre elles étaient des pièces interprétées par des artistes de la province.

L’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec a rendu publics mardi les résultats de son étude sur la consommation musicale des mélomanes.

Les Cowboys fringants (15e), Charlotte Cardin (20e) et Enima (24e) sont les seuls artistes du Québec parmi les 25 interprètes ayant le plus d’écoutes au Québec en 2022.

Parmi les 10 000 chansons les plus écoutées, seulement 8,6 % sont en français, et 5,3 % proviennent du Québec.

Pour Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ, ce sont les pratiques d’écoute éclatées qui rendent la commercialisation de la musique difficile: Que ce soit la télé, le streaming, la radio, la vidéo, on pense à Youtube (qui est la plateforme la plus populaire pour découvrir de la musique), le disque… Il faut imaginer des stratégies sur tous les fronts. L’industrie a la tâche de plus en plus compliquée de commercialiser [la musique] dans tous ces canaux là , a-t-elle déclaré en entrevue avec Catherine Richer pour Le 15-18.

Les mélomanes écoutent moins de nouveautés

Les données recueillies démontrent un recul important du côté de la découverte et de la consommation de nouvelle musique. Les morceaux d’interprètes du Québec sortis depuis moins de 18 mois au moment de l’écoute ne représentent que 2,3 % de ce que les auditeurs et auditrices ont écouté en 2022.

Eve Paré perçoit un paradoxe assez frappant puisque le Québec produit une quantité de contenu inégalée. « L’offre est foisonnante, lance-t-elle. À l’époque du disque physique, il se produisait bon an mal an 350 albums par année. Depuis la pandémie, on frôle les 1000 albums par année. »

Le constat est similaire lorsqu’on s’attarde à l’achat de musique sous forme d’album (sur support physique ou en fichiers numériques). Les ventes de nouveautés d’interprètes du Québec sont passées de 53 % en 2021 à 38 % en 2022. C’est le taux le plus bas constaté depuis 2018.

Heureusement, les ventes d’enregistrements musicaux interprétés en français sont à la hausse pour la première fois en 5 ans sur tous les supports et dans tous les formats.

Le vinyle se porte bien. Il représente désormais près de 25 % des ventes d’albums sur support physique, du jamais vu en 20 ans.