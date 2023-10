Une Canadienne et ses quatre enfants coincés à Gaza

Sabreen Suliman, une Canadienne, et ses quatre enfants, Maria, Kenan, Mohammed et Karim, sont pris au piège à Gaza. Partout autour d’eux, les missiles tombent, et la mère de famille ne sait pas s’ils doivent tenter d'être évacués ou rester. Pour le père, Abdullah Suliman, qui est en Saskatchewan, chaque heure qui passe est un véritable cauchemar.

C'est avec la voix de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours qu'Abdullah Suliman commence son récit. Peut-être que je n'aurais plus jamais de leurs nouvelles, mais j'aimerais que le monde connaisse l'histoire de mes enfants.

Au moment où ces lignes sont écrites, plus de 24 heures se sont écoulées depuis la dernière fois qu’il a pu parler brièvement à sa femme, Sabreen, et à ses enfants âgés de 3 ans, 9 ans, 11 ans et 12 ans.

La dernière fois que je leur ai parlé, ma plus jeune, Maria, m'a dit : "S'il te plaît, papa, sors-nous d'ici!" , raconte Abdullah, la voix tremblante. Il s'arrête et pleure un moment. Je me sens tellement impuissant.

Avant cet appel, il avait passé trois ou quatre jours sans être en contact avec eux.

Abdullah Suliman n'a plus une bonne notion du temps depuis que sa vie et celle de toute sa famille ont basculé, le 7 octobre, jour où le Hamas a infiltré Israël.

Ouvrir en mode plein écran La famille Suliman, qui habite Prince Albert, en Saskatchewan, a reçu la citoyenneté canadienne en février 2023. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Abdullah Suliman

En juillet dernier, le couple a décidé de voyager en compagnie de ses quatre enfants pour rendre visite aux grands-parents, tantes, oncles et cousins des enfants, qui vivent à Gaza.

Ayant obtenu leur citoyenneté canadienne il y a moins d’un an, les Suliman, qui vivent à Prince Albert, en Saskatchewan, croyaient à cette époque qu'il s'agissait d'un bon moment pour faire le voyage. Ils n'avaient pas remis les pieds à Gaza depuis huit ans.

Puis, en septembre, Abdullah Suliman a dû retourner en Saskatchewan pour reprendre le travail. Le reste de la famille a décidé de rester plus longtemps à Gaza, afin de passer plus de temps avec ses proches.

La mère et les quatre enfants devaient tous revenir en sol canadien dans quelques semaines, explique le père de famille, mais la guerre a frappé, à nouveau.

Maria, ma fille, elle n'a que 3 ans, elle n'a jamais connu la guerre. Tous mes enfants, s'ils s'en sortent, ils vont rester traumatisés à jamais.

Depuis, ils sont pris au piège dans ce qui est communément appelé la prison à ciel ouvert .

Ouvrir en mode plein écran Maria Suliman a 3 ans. Elle est née au Canada et n'a jamais connu la guerre. La famille a fait le voyage pour que les enfants puissent rencontrer leurs grands-parents à Gaza. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Abdullah Suliman

Ça fait six fois que ma femme doit changer d'endroit avec les quatre enfants , explique Abdullah Suliman, découragé. Chaque fois, les bombardements les ont forcés à trouver refuge ailleurs.

La première journée du conflit, les Israéliens ont bombardé la maison juste derrière celle où ils se trouvaient , raconte Abdullah Suliman. Malgré l'émotion qui lui serre la gorge, il tient à poursuivre et reprend la chronologie des derniers jours.

Sabreen a pris les enfants et s'en est allée vers la maison de ses parents, à Al Karamah , raconte-t-il. Le jour suivant, les bombardements tombent dans ce quartier résidentiel au nord de la ville de Gaza.

Ils ont alors fui à nouveau, cette fois chez la sœur d'Abdullah, à Rafah, dans l'ouest de Gaza.

Ils y étaient avec plusieurs autres familles , raconte Abdullah Suliman.

Mes enfants sont en danger, ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité.

Il ne sait pas si ce serait mieux que les membres de sa famille tentent une évacuation, alors que la menace de frappes terrestres par Israël est imminente, ou s'ils doivent rester là où ils sont actuellement.

Il n’y a pas de transport. Chaque fois c’est difficile et ce n’est pas sécuritaire.Les enfants ont très peur , affirme Abdullah Suliman, qui a déjà perdu deux membres de sa famille depuis la reprise du conflit.

En ce moment, ils sont tous chez la sœur [de Sabreen] dans le centre de Gaza, mais je ne sais pas combien de temps ils peuvent tenir , souffle-t-il. Il ne veut pas se décourager, mais il est conscient que chaque appel peut être le dernier.

Chaque fois que Sabreen veut communiquer avec son mari pour le rassurer, elle doit se rendre chez un voisin ou un autre, pour tenter de trouver quelques précieuses minutes de connexion à Internet.

Je ne suis pas capable de l’appeler directement , explique Abdullah. Pour parler à sa femme, il doit appeler son cousin, aux Émirats arabes unis. Ce dernier fait un appel à trois pour les mettre en contact.

Les images que vous voyez à la télévision, eh bien! dites-vous que c'est bien pire.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment juste derrière la maison des beaux-parents d'Abdullah Suliman, juste après le bombardement dans le quartier d’Al Karama, à Gaza. L'homme en bleu est le père de Sabreen. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Abdullah Suliman