Référendum sur le tramway : « On n’est pas rendu là », tranche Legault

Alors que le spectre d’un référendum planait depuis quelques jours sur la réalisation du tramway, le premier ministre François Legault affirme que son gouvernement « n’est pas rendu là », mais ne ferme pas la porte à cet exercice. Au même moment, le maire de Québec, Bruno Marchand, soutient ne pas avoir peur de la tenue d’un référendum, alors qu’il est déterminé à aller de l’avant avec ce projet.

La première chose, ça va être important dans les prochaines semaines que le maire de Québec, qui est le porteur, le gestionnaire du projet, nous fasse une mise à jour sur les coûts du projet , a mentionné le premier ministre.

Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur ce qu'on veut consulter , a poursuivi M. Legault, lors d’une mêlée de presse, en rappelant qu'il avait promis de consulter les citoyens de Québec, après la défaite de son parti dans Jean-Talon. Si le tramway est toujours à un coût raisonnable, on appuie le projet.

Il renvoie tout de même la balle dans le camp du maire qui doit dévoiler le coût révisé du projet de tramway, après le dépôt des propositions financières liées à la construction du tramway.

Plus tôt dans la journée, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault a aussi assuré que le projet de tramway en ce moment, n'[était] pas en suspend .

C'est un projet qui est en train de suivre son cours , a-t-elle affirmé. Comme il l’a confirmé samedi, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a réitéré son appui au projet de tramway, mais il dit aussi attendre le dépôt des propositions financières des consortiums, le 2 novembre prochain. Notre position est la même depuis des mois , martèle M. Julien.

On réitère notre appui au projet. Je peux-tu être plus claire que ça? On est derrière le projet de réseau structurant et de tramway. Il devra se faire à un juste prix. Encore là, ça se mesure, le juste prix.

Le maire rassuré

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit rassuré par les propos des ministres, alors qu'il donnait sa première conférence de presse depuis son retour de mission en Europe.

Je pense qu’il y a plusieurs porteurs qui veulent que le dossier avance, mentionne le maire Marchand, en parlant entre autres de Mario Asselin, Jonatan Julien et de Geneviève Guilbault. On ne peut pas s'arrêter à chaque fois qu’un député se pose une question , a statué le maire qui reproche à certains députés de ne pas assumer leur position publiquement.

« Nous allons réaliser le tramway, au juste prix», promet Bruno Marchand.

Bruno Marchand a répété à plusieurs reprises ne pas craindre la tenue d’un référendum et qu’il faisait confiance au gouvernement.

Le dossier avance, le gouvernement donne son appui et réitère son engagement. On y va!

La mise à jour ne sera probablement pas dévoilée en novembre

Le gouvernement Legault misant beaucoup sur la mise à jour du maire sur les coûts révisés du projet – comme mentionné par la ministre Guilbault, le ministre Julien et le premier ministre – Bruno Marchand a été questionné quant aux délais pour dévoiler les propositions financières des consortiums.

La Ville de Québec a donné un mois supplémentaire aux consortiums pour déposer des propositions sur le coût du volet infrastructure du tramway. Ces documents sont attendus par l’administration Marchand le 2 novembre, mais le maire a admis que ces coûts pourraient être dévoilés d’ici plusieurs mois.

Ça pourrait prendre une journée, c’est peu probable, ça pourrait prendre un mois, trois mois dépendamment de la durée des négociations , a-t-il révélé.

Je ne peux pas aujourd’hui vous dire, ça va être le 3 novembre, le 3 décembre, le 3 janvier. On va attendre, voir le résultat de ce qui nous est déposé, voir le prix et on veut aller chercher le meilleur prix dans le contexte , en rappelant que le projet dépassera les 4 milliards de dollars.

La députée caquiste, Martine Biron a aussi déclaré mardi après-midi « qu'au mois de novembre, il va y avoir une sorte de dénouement, on va avoir des chiffres un petit peu plus clairs».

Le maire Marchand assure tout de même que dès qu’il le pourra, il donnera l’information aux citoyens.