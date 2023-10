À Ritchot, la conseillère jeunesse Mireille Lemoine veut être « la voix des jeunes »

À 17 ans, la conseillère jeunesse dans la Municipalité rurale de Ritchot, Mireille Lemoine, veut être « la voix des jeunes ». Mercredi, elle assistera à sa deuxième rencontre en tant que conseillère.

L'élève en 12e année à l'École/Collège régional Gabrielle-Roy, à Île-des-Chênes, a envoyé sa candidature pour le devenir conseillère et les élus ont voté pour l'approuver à l'unanimité.

Selon la municipalité, le poste de conseiller jeunesse vise à faire entendre la voix des jeunes sur différents enjeux. Cependant, Mireille Lemoine ne pourra pas voter sur les résolutions.

J'aime avoir une voix dans des messages politiques et juste montrer que la voix des jeunes c'est important , lance-t-elle.

Souvent, je trouve qu'il manque [l'avis] des générations dans des décisions qui sont prises.

Celle qui fait aussi partie du conseil d'administration du Conseil jeunesse provincial du Manitoba cite l'exemple de décisions qui touchent les jeunes à l'école, qui sont faites par des gens que ça fait des années qui ne vont plus à l'école .

Le mois dernier, elle a amorcé son mandat de conseillère jeunesse à la Municipalité rurale de Ritchot, prévu jusqu'en juin 2024.

Sa première rencontre a été un moment d'observation et de familiarisation avec le défi à venir, précise-t-elle, mais elle souhaite participer de plus en plus activement au fil des réunions.

Je n'ai pas parlé à la première réunion, mais je suis certaine que [les élus] vont me poser des questions pour s'assurer que je me fasse entendre. Je suis sûre que ça va être une vraiment belle expérience , affirme-t-elle.

Parmi les enjeux qui lui sont chers, elle note l'inclusion et la diversité, mais aussi l'environnement. Mireille Lemoine aimerait voir la Municipalité mettre en place un système de compostage .

En 2018, la Municipalité rurale de Ritchot avait déjà mis sur pied un programme de jeunes conseillers , mais en raison de la pandémie, il avait été suspendu.

En reprenant le programme, la Municipalité souhaite faire découvrir la politique aux jeunes et entendre leurs points de vue, indique son directeur général, Michel Duval. Il ajoute que l'objectif est aussi de « susciter l'intérêt des jeunes » envers la politique municipale.

Malgré sa participation comme conseillère municipale jeunesse, Mireille Lemoine n'envisage pas pour le moment une carrière en politique.