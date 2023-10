Après une domination aux mondiaux juniors, Julie Brousseau aux Jeux panaméricains

Après avoir enchaîné les succès sur la scène internationale junior et au niveau canadien, la nageuse d’Ottawa Julie Brousseau passe à la prochaine étape. La jeune athlète de 17 ans participera aux Jeux panaméricains au cours des prochains jours au Chili.

La suite logique des choses pour celle qui a remporté 11 médailles aux Jeux du Canada, à l’été 2022, et vient de mettre la main sur 7 médailles aux Championnats du monde junior, en septembre.

Je suis très heureuse d’où je suis rendue. J’ai eu tellement de plaisir dans mes différentes compétitions et je passe au niveau suivant. Je suis très excité de ce qui s’en vient , affirme la nageuse du club Barracuda de Nepean-Kanata (NKB).

Je me sens de plus en plus confiante. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais ma confiance augmente constamment.