La Saskatchewan veut exiger que les écoles de la province hissent le drapeau provincial

Le gouvernement de la Saskatchewan veut modifier la Loi sur l'éducation afin d'obliger l'ensemble des écoles primaires et secondaires à hisser le drapeau provincial, à l'exception des établissements situés dans des communautés autochtones.

En effet, la province oblige déjà les écoles à hisser le drapeau canadien.

Je pense qu'il est important pour nous tous d'être fiers du pays dans lequel nous vivons, que nous soyons nés ici ou que nous soyons de nouveaux Canadiens , a affirmé le ministre de l’Éducation, Jeremy Cockrill, à l’Assemblée législative lundi.

De même, nous pensons qu'il y a beaucoup de raisons d'être fier de vivre dans cette grande province qu'est la Saskatchewan , ajoute-t-il.

Ce dernier note que l'Alberta exige déjà que son drapeau provincial soit hissé dans les écoles .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Jeremy Cockrill. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, la province indique que le ministère de l'Éducation collaborera avec les divisions scolaires afin de déterminer les inventaires de drapeaux et les prochaines étapes pour s'assurer que le drapeau provincial est hissé dans chaque école.

Le développement d'attitudes, de connaissances et de compétences qui favorisent une citoyenneté active et responsable est un élément fondamental des programmes scolaires de la Saskatchewan, et le drapeau provincial est un élément important de notre histoire et de notre culture , indique une porte-parole de la province.

L'Association des conseils scolaires de la Saskatchewan a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de formuler de commentaires sur l'initiative du gouvernement provincial pour le moment.

Avec les informations de Liam O'Connor et Adam Hunter