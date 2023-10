Traversée du Canada : une famille franco-marocaine découvre des francophonies dépaysantes

Une famille franco-marocaine de Casablanca a découvert des particularismes de la langue française dont elle ne soupçonnait pas l'existence lors d’une traversée d'est en ouest du Canada en autocaravane pendant trois mois.

Cette découverte fait partie d'un voyage que la famille entreprend à travers les Amériques pendant deux ans.

Composée d’Alexandre, Leila et leurs deux enfants Gabriel et Ines, la famille Goudin a entamé son odyssée à Halifax vers la mi-juillet, où elle a réceptionné sa caravane motorisée convoyée d’un port belge. Elle a alors traversé la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, puis le Québec en passant par la Gaspésie.

Les étapes néo-brunswickoise et québécoise ont permis aux membres de la famille, en tant que francophones, d’atterrir en douceur, notamment au Québec, explique Leila Goudin. Ça nous a permis de nous acclimater de façon assez progressive, surtout pour les enfants , ajoute Alexandre.

Ouvrir en mode plein écran La famille Goudin a entrepris un voyage de deux ans qui la mènera de l'Amérique du Nord en Amérique du Sud, notamment en Patagonie, en passant par l'Amérique centrale. Photo : Fournie par Leila Goudin

D’une francophonie…

Le couple explique avoir découvert dans la Belle Province un français un tantinet différent, du fait de tournures de phrases, ou encore de mots « du vieux français de l’époque de nos grands-parents ».

Une fois, on a visité un zoo avec les enfants et pour leur dire de caresser les animaux, [les guides] leur disaient de les "flatter". On n’a pas réalisé tout de suite ce que cela voulait dire.

Elle parle aussi de ce camionneur qui, pour signifier à des voyageurs français qu’il allait se serrer pour les laisser passer, disait qu’il allait se « tasser »

On comprend bien ce que le mot veut dire, dit Leila Goudin, mais on ne l’utilise pas dans le même contexte.

Ouvrir en mode plein écran Le séjour des Goudin au Québec (ici à Percé) a surtout permis aux enfants, qui ne parlent que français, de commencer le voyage en douceur avant de se retrouver en milieu anglophone. Photo : Fournie par Leila Goudin

… à une autre

Cependant, c’est surtout en terre acadienne, au Nouveau-Brunswick, où le couple dit avoir été surpris de trouver pas mal de francophones et dont la différence linguistique est le plus marquée. C'était une tout autre expérience linguistique .

C’était un dialecte [le chiac] complètement différent du français que l'on parle et qu’on a eu du mal à comprendre.

Ouvrir en mode plein écran Les enfants Gabriel et Ines Goudin découvrent l'Acadie où, comme leurs parents, ils ont été déconcertés par le chiac, une variété de français ponctuée d'emprunts à l'anglais. Photo : Fournie par Leila Goudin

Alexandre Goudin cite un exemple au parc de l'Île-aux-Foins. Un monsieur en compagnie de sa conjointe, interpellé par la plaque d’immatriculation française de l'autocaravane de la famille Goudin, s’approche et explique avec passion qu’il est acadien et que ses ancêtres étaient français.

On voyait qu’il avait vraiment envie de partager quelque chose avec nous , dit Leila. Mais le couple ne comprenait pas un mot de ce qu’il disait. Devant l’air embrouillé de ses interlocuteurs, le monsieur a dû se retourner vers sa femme pour lui demander de l’aider à se faire comprendre.

Grâce à cette rencontre, la famille Goudin a découvert ce que c’était le chiac et la culture acadienne, au point que, en route, elle se met à écouter des chansons acadiennes.

Une fois la traversée du Québec terminée, la famille s'est rendue en Ontario avant de rejoindre les provinces des Prairies.

Au Manitoba, les Goudin ont réalisé qu’il existait une importante communauté francophone, notamment à Saint-Boniface. Selon Leila, les enfants, qui ne parlent que français, ont pu suivre des visites guidées dans des parcs et musées où ils ont interagi avec les guides, sans que leurs parents viennent jouer les interprètes.

Ouvrir en mode plein écran La famille Goudin a choisi de nommer son aventure «Rolling Babouche». La babouche est une pantoufle typique du Maroc, où elle habite, et «rolling», un mot anglais signifiant ici « roulante ». Photo : Facebook

Des différences enrichissantes

Même si le couple dit avoir trouvé marrante l’évolution du français à travers des contextes géographiques différents, Leila estime qu’il s’agit de cultures qui ne sont pas si lointaines que cela, car il y a toujours cette passerelle de la langue .

Les enfants nous sortent parfois des expressions [typiques] qu’ils ont entendues au Québec et qui les ont marqués. Par exemple, « tu veux-tu faire ceci, tu veux-tu faire cela?

Ouvrir en mode plein écran De l'Alberta, la famille Goudin garde le souvenir d'une province dotée d'une nature exaltée. Photo : Fournie par Leila Goudin

Dans les autres provinces, notamment en Alberta, les Goudin n'ont pas rencontré la communauté francophone. On nous avait indiqué que les villages francophones en Alberta étaient plus au nord, vers Edmonton, alors que notre itinéraire, c’était les Rocheuses, Banff et Jasper notamment , explique Leila.

Après une vingtaine de jours en Alberta, les Goudin ont mis le cap vers le Montana, en passant par le parc national des Lacs-Waterton. Leur autocaravane roulera à travers les États-Unis, l’Amérique centrale et l'Amérique du Sud.