Environ 670 employés des usines de traitement des eaux usées du Grand Vancouver, qui avaient entamé un piquet de grève lundi matin pour réclamer une augmentation de leurs salaires et de meilleurs avantages sociaux, ont mis fin à leur action. Des négociations avec la direction vont être entamées mercredi.

L'arrêt de travail a débuté deux semaines après qu’un préavis a été déposé par le Syndicat des employés du district régional du Grand Vancouver (GVRDEU).

En plus du traitement des eaux usées, ses membres s'occupent de la collecte de ces eaux, de la gestion des ordures et du recyclage, de la construction d’infrastructures, des travaux sur les logements et du contrôle de la qualité de l’air.

Une nouvelle convention collective

Les membres du syndicat entendaient ainsi faire pression sur Metro Vancouver, le gouvernement régional qui coordonne des services publics de 21 municipalités. Ils réclament de meilleurs salaires et l'amélioration de leur régime d'assurance maladie complémentaire. Ils affirment que des ajustements sont nécessaires en raison du coût élevé de la vie.

Le syndicat souhaite également une nouvelle convention collective, l’actuelle convention ayant expiré le 31 décembre 2021.

Les membres du GVRDEU ont pris des mesures pour envoyer un message au District régional de Metro Vancouver (MVRD) et sa direction, et pour leur dire que deux ans sans convention collective, c’est inacceptable , a déclaré le syndicat dans un communiqué, lundi.

Publicité

Sandra Jansen, directrice générale du District régional de Metro Vancouver, a déclaré dans un communiqué que l'escalade de l'action syndicale était regrettable . Elle précise également que malgré le piquet de grève, les services essentiels du MVRD , comme le traitement de l’eau, ont été assurés normalement.

Le District régional de Metro Vancouver a indiqué avoir offert une hausse de salaire de 11,5 % sur trois ans en plus d’un montant forfaitaire de 2350 $.

« Des propositions justes et raisonnables »

Notre offre salariale [...], la somme forfaitaire unique de 4,5 % basée sur les salaires de 2022, ainsi que d'autres améliorations des allocations et des avantages, sont des propositions justes et raisonnables et s’alignent sur d'autres accords négociés dans la région , a déclaré Sandra Jansen.

En tout, plus de 2000 employés à temps plein travaillent pour le district et fournissent des services aux 21 municipalités de la région de Vancouver et aux 2,8 millions de résidents qui y habitent.

Plus de 600 de ces employés sont représentés par le GVRDEU et le restant des autres employés est représenté par le syndicat des Teamsters.

Avec les informations de Moira Wyton.