Redécoupage : une motion contre la fusion de Bonaventure et Gaspé adoptée à Québec

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé à ses confrères et consœurs de l'Assemblée nationale d'adopter une motion demandant à la Commission de la représentation électorale de réviser sa proposition de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé, mardi. Il a obtenu leur appui.

La motion sans préavis présentée par l'élu madelinot, conjointement avec la députée de Bonaventure Catherine Blouin, a été appuyée par 104 députés. Aucun ne s'y est objecté ou ne s'est abstenu de voter.

Dans cette motion, le député souligne que la nouvelle circonscription provinciale, qui s’étendrait des Plateaux de la Matapédia à Grande-Vallée si la proposition de la Commission est entérinée, constituerait un immense territoire.

On y souligne également son éloignement, la longueur des distances à parcourir et la dispersion de l’ensemble de la population .

Un tel territoire à couvrir éloignerait ainsi le député des citoyens qu’il est appelé à représenter à Québec, en plus d’affecter la qualité des services offerts dans les bureaux de circonscription . De plus, un député élu dans une telle circonscription peinerait, peut-on lire dans la motion, à refléter adéquatement [ses] multiples particularités régionales .

Ouvrir en mode plein écran La Commission de la représentation électorale propose de réunir les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, qui perdrait une partie de la MRC de La Mitis. Photo : Radio-Canada

Cette proposition amènerait également une perte de poids politique , alors que toute perte de ce type subie par les régions québécoises met en péril la santé démocratique de notre nation .

Des consultations publiques auront lieu les 24 et 25 octobre à Gaspé et à Matane relativement à la proposition de redécoupage de la Commission de la représentation électorale.

À la demande des élues caquistes Catherine Blouin et Maïté Blanchette Vézina, respectivement députée de Bonaventure et ministre responsable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, une audience s'est récemment ajoutée à New Richmond, le 26 octobre.