Cinq ans après la légalisation du cannabis au pays, de nombreuses usines de production ont sans succès tenté de s’installer dans le Nord de l’Ontario. Un bilan qui montre les difficultés de cette industrie naissante.

Cinq projets d’usine de production et de transformation de cannabis ont été mis en branle par différentes entreprises depuis l'annonce de la légalisation, mais aucun n’est encore en branle aujourd’hui.

Des projets ont été proposés à Espanola, à Fort Frances, à Val Rita, à Kapuskasing et à Sesekinika. Cette dernière est une municipalité près de Kirkland Lake.

Un des projets qui ont fait le plus de vagues est celui de Kapuskasing, qui avait annoncé un partenariat avec CannAssist juste après Noël en 2017 pour la construction d’une usine de cannabis médical sur un terrain donné par la Ville près de l’aéroport municipal.

Plusieurs personnes avaient assisté en 2017 à la signature de l'entente entre Kapuskasing et CannAssist pour un projet qui ne s'est pas concrétisé. (Photo d'archives)

L'entreprise promettait une première phase créant 60 emplois, qui devait se terminer en 2018, puis une expansion en 2019.

Mais l’usine, qui devait être d’une valeur de 12 millions de dollars, n’a jamais été construite, malgré l’approbation du projet par Santé Canada.

On avait promis le terrain en pensant au développement de l'entreprise, mais finalement, il n’y avait aucun intérêt, alors on l'a repris , affirme le maire de Kapuskasing, Dave Plourde.

Selon le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, la Ville s'est retirée du projet il y a plus de quatre ans.

Le maire de Kapuskasing affirme que l'entreprise n’a pas bien communiqué avec la Ville avant de donner sa dernière mise à jour en 2022.

CannAssist et toutes les entreprises sous son parapluie ont été dissoutes pour non-conformité entre 2022 et 2023.

Il y a toujours eu des promesses, des promesses, des promesses, et il n'y a rien eu finalement , déplore Dave Plourde.

Un projet dans une ancienne pépinière n'a pu survivre aux fluctuations du marché

Une autre initiative qui a fonctionné un certain temps, mais qui n’existe plus aujourd’hui, est celle de DelShen Therapeutics, qui s’est installée en 2018 dans une ancienne pépinière du ministère des Richesses naturelles et des Forêts à Sesekinika, près de Kirkland Lake.

Cette usine, qui a rapidement été rachetée par 48North Cannabis, produisait du cannabis médicinal.

Parmi les problèmes qu’a connus l’usine, on remarque notamment le manque de main-d'œuvre pour soutenir une augmentation de la production.

L’usine a par la suite changé de mains : elle a été rachetée pour une valeur de 50 millions de dollars par Hexo Corp, qui l'a fermée au début de 2022, occasionnant la perte de 155 emplois occupés par des travailleurs de la région de Kirkland Lake.

Un dur coup pour l'économie de la région, mais, selon la mairesse de Kirkland Lake, Stacy Wight, de bonnes nouvelles sont arrivées depuis pour donner de l'espoir à la région.

Heureusement, nous avons eu de bonnes nouvelles, comme l’arrivée de Char Technologies en 2024 et l’expansion de la mine Macassa d’Agnico Eagle. Deux bons coups pour notre économie , affirme Mme Wight.

Selon Denis de la Durantaye, chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, expert des industries médicales et du cannabis, le marché a grandi trop rapidement pour les petites et moyennes entreprises de production du produit, notamment en raison de l’évolution du marché.

On est passé à un marché [de démarrage] très rapidement pour se rendre à un marché saturé. Alors ça a été vraiment très difficile pour les entrepreneurs de s'adapter à ce changement-là, surtout pour les PME , explique-t-il.

M. de la Durantaye comprend toutefois que beaucoup de PME et de régions se soient lancées dans la production de cannabis lors de sa légalisation.

Cette industrie-là représentait une nouvelle source potentielle de revenus pour les villes sur le plan, par exemple, de la perception des taxes, des redevances liées au cannabis pour le budget municipal. Alors c'était vraiment très attrayant , explique-t-il.

Il ajoute qu’en 2019 la firme Deloitte avait estimé que le marché pourrait atteindre 4,3 milliards de dollars. Ce niveau n'a jamais été atteint.

