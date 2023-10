Qualifiés pour les séries, les Gee-Gees et les Ravens peuvent encore améliorer leur sort

Avec un match à écouler à la saison du football universitaire ontarien, il est déjà assuré que les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et les Ravens de l’Université Carleton vont participer aux séries éliminatoires. Ils ont encore un dernier match pour améliorer leur sort.

Il est déjà assuré que les Gee-Gees, détenteurs d’une fiche de quatre victoires et trois défaites, croisent le fer en séries avec les Gaels de l’Université Queen’s, qui affichent un dossier identique.

Il ne reste qu’un détail à régler : quelle équipe aura l’avantage du terrain? Les footballeurs des deux camps vont régler cela samedi, sur le terrain de l’Université Queen’s. Les gagnants auront le privilège d’accueillir les perdants pour le match de quart de finale, la semaine suivante.

Les dernières années laissent croire que les Gaels ont un ascendant sur les Gee-Gees. Depuis le retour de Marcel Bellefeuille à titre d’entraîneur-chef du programme ottavien, l’Université Queen’s a remporté ses quatre matchs contre les Gee-Gees : deux en saison, et deux en séries.

Ouvrir en mode plein écran En cas de victoire ce samedi, les Gee-Gees auront le privilège d’accueillir les Gales à la Place TD pour le match de quart de finale. (Photo d'archives) Photo : Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Quoi qu’il en soit, le secondeur de l’Université d’Ottawa, Emmanuel Aboagye-Gyan, a bien l’intention de jouer les trouble-fête, ce samedi, lors du match où les Gaels ont invité beaucoup d’anciens joueurs.

C’est amusant de ruiner la fête. Nous avons hâte d’y être, de gagner, de revenir à la maison et de commencer les séries chez nous. C’est une bonne occasion de surprendre tous ceux qui doutent de nous , a dit celui qui en est à sa cinquième année d’admissibilité.

Pour espérer l’emporter, la défensive des Gee-Gees devra contenir le meilleur porteur de ballon au Canada en 2023, Jared Chisari. L’entraîneur-chef des Gaels, Steve Snyder, n’a que de bons mots à son égard. Il sait aussi qu’Ottawa mise sur un trio de secondeurs athlétiques qui surveillera sa vedette de très près.

Publicité

Les secondeurs d’Ottawa sont bien entraînés. Ils sont très agressifs et lisent très bien les jeux. Ils savent s’adapter rapidement à une situation pour exécuter le plaqué.

En revanche, le porteur de ballon des Gee-Gees, Amilcar Polk, s’est blessé la fin de semaine dernière. Nul ne sait s’il pourra fouler le terrain samedi. Pendant ce temps, l’Université d’Ottawa est contrainte de jouer avec un jeune quart-arrière, Josh Janssen, puisque le vétéran Ben Maracle ne reviendra pas au jeu en raison d’une sérieuse blessure au genou.

Heureusement pour Josh Janssen, il a pu compter sur l’appui de receveurs de qualité, à commencer par le Gatinois Nicholas Gendron, auteur de 28 attrapés et de 2 touchés. Il est bien conscient de sa lourde commande face à Queen’s, qui mise sur un bon groupe de demis défensifs.

Je pense que leur défense est bien entraînée et très disciplinée. Elle joue assez bien la couverture de zone. Quand on joue en situation homme à homme, on peut réaliser de gros jeux , a dit celui qui avait volé la vedette lors du match Panda, en 2022.

Ouvrir en mode plein écran Le finissant Nicholas Gendron veut conclure son passage universitaire sur une bonne note. (Photo d'archives) Photo : Gee-Gees/archivemir

Un dernier match pour les Ravens

Avec trois victoires et quatre défaites à leur fiche, les Ravens de l’Université Carleton en ont suffisamment fait pour participer aux séries. En Ontario, sept des 11 équipes ont le privilège d’y participer.

Publicité

Pour les Ravens, c’est le résultat de leur match de samedi, à domicile, contre les Gryphons de l’Université de Guelph qui déterminera s’ils termineront en sixième ou en septième position.

En terminant en sixième place, l’Université Carleton affronterait la troisième meilleure équipe ontarienne. En décrochant la septième position, un rendez-vous contre la deuxième meilleure formation serait à leur horaire.