La cheffe régionale pour le Manitoba brigue la tête de l’Assemblée des Premières Nations

La cheffe régionale pour le Manitoba de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse, brigue la chefferie de l'organisation. Elle a annoncé sa candidature, mardi matin, lors d'une conférence de presse à Winnipeg.

Cindy Woodhouse a déclaré que les peuples autochtones sont confrontés à de nombreux problèmes au Canada, mais leur résilience lui donne l'espoir que les choses peuvent s'améliorer.

Ces dernières années, elle a notamment milité pour demander les excuses du pape en sol canadien pour le rôle joué par l'Église catholique romaine dans le système des pensionnats pour Autochtones au Canada.

Elle s’est également rangée au côté des militants autochtones qui demandent depuis plusieurs mois que des recherches soient faites dans le dépotoir de Prairie Green au nord de Winnipeg pour retrouver les dépouilles de femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

L’élection qui déterminera le prochain chef de l’ APN se tiendra au début du mois de décembre à Ottawa, lors d'une assemblée spéciale.

Au mois d'août, le vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), David Pratt, a annoncé qu'il briguera aussi le poste de chef national de l' APN .

Publicité

Il a alors affirmé que l' APN se trouve à un moment critique et que l'élection a pour but de restaurer et de reconstruire l'organisation nationale, qui défend les intérêts des Premières Nations.

En juin, la cheffe nationale de l' APN , RoseAnne Archibald, a été destituée à l'issue d'un vote tenu lors d'une réunion virtuelle. Son leadership avait été mainte fois contesté.

Mme Archibald avait été suspendue en juin 2022 alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête à la suite d'allégations d'intimidation et de harcèlement.

Avec des informations de La Presse canadienne