François Legault défend les mesures présentées la semaine dernière visant à hausser les droits de scolarité des étudiants universitaires canadiens et étrangers du 1er cycle et du 2e cycle professionnel afin de rétablir l'équilibre financier des réseaux anglophone et francophone qui prévalait autrefois.

Le premier ministre, qui est allé à la rencontre de la presse parlementaire avant de se rendre au Salon bleu, mardi après-midi, a assuré qu'il garderait le cap, et ce, même s'il reconnaît que l'annonce de vendredi a provoqué du mécontentement, notamment dans le milieu des affaires et dans l'opposition à l'Assemblée nationale.

Il a toutefois prévenu qu'il ne fera aucun compromis sur la question, dans la mesure où il importe, selon lui, d'être équitable et, surtout, de renverser le déclin du français comme langue d'usage au Québec.

Ce n'est rien contre les anglophones : c'est pour la survie du français qu'il faut arrêter cette tendance et la renverser , a réitéré le premier ministre.

Les nouvelles règles permettront notamment au ministère de l’Enseignement supérieur de récupérer un montant forfaitaire pour chaque étudiant non québécois et de réinvestir ces sommes dans le réseau universitaire francophone, moins populaire que le réseau anglophone auprès de cette clientèle, a expliqué M. Legault.

On a pris une décision qui n'est pas facile, mais qui était nécessaire, et je pense que c'est le prix à payer pour avoir un équilibre entre des objectifs économiques, mais aussi des objectifs de survie du français au Québec.

Les mesures annoncées vendredi dernier par les ministres Pascale Déry et Jean-François Roberge ont été mal reçues par les trois universités anglophones du Québec – McGill, Concordia et Bishop's – qui, selon les chiffres dévoilés vendredi, sont celles qui profitent le plus du système en place.

L'instauration de tarifs préférentiels pour attirer au Québec des étudiants canadiens et étrangers a été instaurée graduellement par les gouvernements libéraux de Jean Charest et, plus tard, de Philippe Couillard, a souligné mardi François Legault.

Celui-ci a d'ailleurs confié avoir été dû résister à un fort lobby des universités anglophones pour agir en ce sens à l'époque où il œuvrait comme ministre de l'Éducation dans les gouvernements péquistes de Lucien Bouchard et de Bernard Landry, au tournant des années 2000.

Les libéraux qui ont pris le pouvoir par la suite n'en ont pas fait autant, a déploré M. Legault, ce qui permet aujourd'hui à un étudiant universitaire canadien inscrit au Québec de payer un peu moins de 9000 $ pour une année d'étude, soit deux fois moins que ce qu'il en coûte réellement au gouvernement.

Pour cette raison, les tarifs de scolarité annuels de ceux-ci seront ramenés à environ 17 000 $, a annoncé la ministre Déry, vendredi.

C'est une question d'équité , a martelé François Legault, mardi. Les contribuables n'ont pas à payer pour la formation d'étudiants qui sont à l'extérieur du Québec , a-t-il souligné.

Plus de détails suivront.