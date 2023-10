Manque de logements à l’Î.-P.-É. : en finir avec la maison individuelle à la campagne

L'Île-du-Prince-Édouard doit revoir ses règles d'urbanisme pour que la construction de logements suive la croissance démographique d'une façon soutenable, soutient un expert. Ottawa demande par ailleurs à Charlottetown d'assouplir les conditions d'octroi des permis de construction, si la Ville veut bénéficier d'un financement fédéral.

Selon les projections démographiques, l'île atteindra 200 000 habitants au début de la prochaine décennie, même plus tôt si la croissance démographique continue de s'accélérer.

Autrement dit, 21 000 nouveaux foyers vont voir le jour dans la province et le rythme actuel de construction — 1 200 nouveaux logements par an en moyenne depuis 2019-2020 — va devoir doubler, avertit Matt Pelletier, chercheur indépendant en politiques publiques.

Le 14 octobre, il a dressé ce constat devant la Fédération des municipalités de l'île, en prévenant que si rien n'est fait, l'écart entre les nouveaux logements et les nouvelles familles à la recherche d'un foyer va continuer de s'accentuer.

En entrevue, Matt Pelletier explique que la croissance du parc de logements doit se faire de façon durable, en densifiant les bassins de population existants afin de ne pas empiéter sur les terres agricoles – dont la surface diminue année après année – ni sur les espaces naturels.

C'est ce qui contribue à notre tourisme, ce qui contribue pour beaucoup à la migration. Si on veut protéger cela, il faut pas qu'on empêche les édifices et les développements dans les villes et les centres de population, pour protéger le reste de l'île , détaille-t-il.

Matt Pelletier prône l'incorporation de l'ensemble du territoire insulaire dans des municipalités ayant des capacités de planification, afin d'éviter les zones sans règles urbanistiques.

Les développements qui ont lieu en dehors des zones dotées d'autorités de planification sont très gourmands en ressources et en espace. Il s'agit principalement de maisons individuelles. Ça n'aborde pas les choses de manière durable, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue écologique , explique le chercheur.

Ça prend une stratégie qui incorpore toute la province, avec un plan d'utilisation des terres.

L'objectif : créer des centres de population plus denses, avec plus d'immeubles de plusieurs logements.

Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, a d'ailleurs demandé à Charlottetown d'assouplir ses règles d'urbanisme en autorisant, entre autres, les immeubles de quatre logements et plus dans toute la ville, alors qu'ils sont aujourd'hui interdits dans les zones pavillonnaires.

Le maire, Philip Brown, craint qu'une telle décision nuise au caractère architectural de la ville.

La ville de Charlottetown est une ville historique. C'est pas comme les autres villes dans le pays, comme les villes en Ontario, Brampton, Cambridge. La ville de Charlottetown, c'est pas la même chose , affirme-t-il.

Le maire souhaite que les exigences fédérales tiennent compte des spécificités locales et propose de densifier certains axes en dehors du centre-ville, afin d'atteindre une densité moyenne satisfaisante pour Ottawa.

Changer d'approche

Ces débats ont lieu alors que la ville a lancé le processus de révision de son plan officiel.

Matt Pelletier suggère d'y adopter une approche fondée sur la forme plutôt que sur les usages, ce qui permettrait que des bâtiments puissent être construits de plein droit, tant qu'ils respectent les normes du document, qu'importe les usages. Cette approche novatrice en matière d'urbanisme a notamment été mise en œuvre dans certaines municipalités au Québec.

Le maire se dit ouvert à l'idée. Le code basé sur la forme, c'est pas dans notre plan, pas aujourd'hui. Mais c'est une idée que la ville veut regarder, étudier comme une autre option à discuter et implémenter dans notre plan officiel.

Stratford, en banlieue de Charlottetown, a incorporé une part de réglementation fondée sur la forme dans la révision de son plus d'urbanisme, en avril 2023. La ville autorise désormais les immeubles jusqu'à 12 étages dans son centre.