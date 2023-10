Les télescopes de l’observatoire d’Edmonton offrent une vue dégagée du ciel nocturne

Bien qu’Edmonton ne soit pas épargnée par la pollution lumineuse, une collection de télescopes à l'observatoire local de la Société royale d'astronomie du Canada (RASC) permet d'observer le ciel sans obstruction directement depuis la capitale albertaine.

Les télescopes se trouvent à quelques pas du centre des sciences de la RASC dans le parc Coronation, situé dans le nord-ouest de la ville.

Certains télescopes peuvent être équipés de caméras d'astrophotographie et utilisés pour prendre des photos d'objets stellaires.

En automne et en hiver, l'observatoire est ouvert au public les vendredis et les samedis soirs, de 19 h à 22 h.

La pollution lumineuse est importante à Edmonton, où seules les étoiles les plus brillantes sont visibles.

Frank Florian, directeur principal du planétarium et des sciences spatiales au Telus World of Science d'Edmonton, explique qu'il pourrait comprendre que quelqu'un qui a grandi sous un beau ciel noir à la campagne, loin des lumières de la ville, puisse vivre une sorte de deuil de ce ciel.

Ouvrir en mode plein écran Frank Florian fait partie des experts en astronomie qui affirment que la perte de capacité à observer le ciel nocturne en raison de la pollution lumineuse a un impact sur l'humeur, sur la culture et sur l'art. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Les gens perdent la possibilité de regarder en l'air et de savourer la beauté du ciel nocturne , explique Frank Florian. Lorsque je sors [de la ville], j'ai toujours envie d'y retourner, d'échapper aux lumières de la ville, pour observer les étoiles, car on voit tellement plus de choses.

Au début de l'année, dans une lettre adressée à la revue hebdomadaire Science, deux astronomes américains ont introduit un nouveau terme pour désigner la perte de capacité à observer le ciel nocturne en raison de la pollution lumineuse.

Ils ont baptisé ce phénomène la noctalgie ou le chagrin du ciel .

Selon les auteurs de la lettre, Aparna Venkatesan et John C. Barentine, la noctalgie représente non seulement la perte d'un environnement intact, mais aussi la perte d'un patrimoine, d'une identité, de récits et d'anciennes traditions du ciel.

La perte des traditions au firmament

Sherrilyn Jahrig, astronome amatrice et écrivaine d'Edmonton, comprend le sentiment de perte qu'engendre l'impossibilité de voir les étoiles.

Je me souviens de la ferme de mes grands-parents où je sortais la nuit [...] et l'obscurité était épaisse sans la présence de la lune , raconte-t-elle.

J'avais l'impression de nager dans l'obscurité et les étoiles semblaient si proches du sol.

Selon cette dernière, certaines traditions profondément enracinées tombent dans l'oubli en raison de la pollution lumineuse, comme le fait de savoir où l'on se trouve la nuit et de déterminer l'heure en fonction de la saison et de la position des étoiles.

Ouvrir en mode plein écran Sherrilyn Jahrig, astronome amatrice basée à Edmonton, estime que la perte des traditions liées au ciel nocturne appauvrit la société d'un point de vue artistique. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Ce sont des pratiques que beaucoup de cultures ont perdues, indique Sherrilyn Jahrig.

Certaines essaient de les retrouver après que ces histoires n'aient pas été préservées pendant plusieurs générations , explique-t-elle. Cela a un effet considérable sur la culture, car le ciel nocturne agit comme une bibliothèque pour celles qui ont une tradition orale.

Ouvrir en mode plein écran Selon un expert en astronomie avec le Telus World of Science d'Edmonton, pour admirer le ciel étoilé dans toute sa splendeur, il est préférable de conduire au moins 30 minutes à l'extérieur d'Edmonton, dans la campagne. (Photo d'archives) Photo : Patrick Lalonde

Sherrilyn Jahrig a fait des recherches sur ses propres racines et l'histoire de sa famille pour connaître les traditions de ses ancêtres liées au ciel nocturne. Elle est remontée jusqu'aux histoires d'étoiles des Irlandais. Elle s'est également penchée sur les histoires d'étoiles et les mythes d'autres cultures, afin de retrouver son lien avec ces traditions.

La déconnexion des traditions du ciel nocturne due à la pollution lumineuse appauvrit notre société sur le plan artistique, qu'il s'agisse de la musique ou des arts visuels, ajoute-t-elle.

Avec les informations de Dennis Kovtun