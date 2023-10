Churchill Falls : Andrew Furey ne veut pas montrer son jeu

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador prend soin de ne pas montrer son jeu, alors que la renégociation du contrat sur l’hydroélectricité de Churchill Falls se poursuit.

Les journalistes ont beau lui poser des questions sur les pourparlers en cours et les progrès réalisés, en mêlée de presse, mardi, il n'a jamais donné de réponse claire, stipulant simplement que ses attentes se résument à quatre mots : Show me the money! ( Montrez-moi l'argent ).

Il serait irresponsable et mal avisé de négocier en public. Ça viendrait affaiblir la position de négociation de Terre-Neuve-et-Labrador, ce que personne ne souhaite , a-t-il précisé, en marge d'une annonce à Saint-Jean.

L'approche d'Andrew Furey contraste avec celle de son homologue québécois François Legault. Le plan de match de ce dernier est plutôt clair : rouvrir le contrat dès maintenant, soit 18 ans plus tôt que prévu, si les deux provinces s'entendent pour rehausser la production à la centrale existante de Chuchill Falls et pour construire le projet de Gull Island.

Publicité

Un contrat tristement célèbre

L’accord actuel, qui rime avec ressentiment pour les Terre-Neuviens et Labradoriens, permet à Hydro-Québec d’acheter la majorité des 5428 MW d’électricité du barrage à un prix dérisoire : 0,2 cent/kWh.

Sans Hydro-Québec, le projet de Churchill Falls n’aurait jamais été réalisé. Mais l’entente n’a pas de clause d’indexation, une erreur historique qui alimente un profond sentiment d’injustice chez plusieurs Terre-Neuviens et Labradoriens.

Paradoxalement, le prix de l’électricité a diminué progressivement depuis 1969, alors qu’Hydro-Québec vend ces jours-ci ses exportations à environ 8 cents/kWh, soit 40 fois plus cher.

L’entente ne vient à échéance qu’en 2041, mais en février dernier, Québec et Saint-Jean ont chacun nommé leur équipe de négociation et entamé les pourparlers.

L’actuel surplus d’électricité du Québec pourrait bientôt s’évaporer. En rouvrant l’entente actuelle, François Legault veut conserver l’accès à l’électricité de Churchill Falls à long terme, mais vise aussi l’expansion de Churchill Falls et la construction d'un nouveau barrage à Gull Island, à 200 km à l’est. Les deux projets pourraient ajouter environ 3500 MW au réseau électrique.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Québec, François Legault, à l'Assemblée nationale, jeudi dernier. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Deux stratégies différentes

L’opposition progressiste-conservatrice à Terre-Neuve-et-Labrador s’en prend à Andrew Furey pour mener des négociations qualifiées de secrètes sur l’avenir de Churchill Falls. Elle rappelle que François Legault publie des photos des séances stratégiques avec son équipe de négociation et n’hésite pas à se prononcer sur les négociations dans les médias québécois. Andrew Furey essuie ces critiques.

Si être ouvert et transparent, ça veut dire qu’il faut publier un tweet avec [la P.D.G. d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador] Jennifer Williams, je peux le faire, mais à quoi ça sert? Ce sont ses tactiques, il s’adresse à son public. Moi, je dois protéger ma population.

Les habitants de la province ne veulent certainement pas que je montre toutes nos cartes à la population du Québec, et à Hydro-Québec plus particulièrement, en ce qui concerne notre stratégie.

Publicité

Mardi, Andrew Furey a refusé de dire si Hydro-Québec lui a déjà présenté une proposition pour renouveler l’entente. Mais il a soutenu que, selon lui, Terre-Neuve-et-Labrador n’a jamais été dans une position de négociation si forte qu'aujourd'hui.

Il souligne que la demande en électricité propre doit grimper en flèche, selon les prévisions de plusieurs sociétés d’électricité au Canada, et que des joueurs industriels au Labrador essaient aussi de décarboner leurs activités. En février dernier, Hydro-Québec a dit que l’électricité de Churchill Falls représentait 15 % de ses besoins en électricité et le tiers de sa profitabilité.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador détient environ 66 % des parts de la Churchill Falls (Labrador) Corporation, la société privée exploitant le barrage. Hydro-Québec est actionnaire minoritaire et propriétaire des seules lignes de transport vers le sud.