À 23 ans, elle sauve de justesse l’épicerie de Baie-Johan-Beetz

Chaque jour, Janie Petitpas, 23 ans, fait deux heures de route pour tenir ouvertes les portes de la Coopérative de solidarité de Baie-Johan-Beetz, Les choix de Marguerite. Son arrivée comme directrice générale a sauvé in extremis l’épicerie, au grand soulagement des résidents du petit village minganois. Elle veut maintenant la faire grandir.

Originaire de Havre-Saint-Pierre, la jeune femme fait tranquillement sa place, depuis septembre, dans la communauté riveraine. Je ne connaissais pas vraiment la place , avoue-t-elle, mais ça ne prend pas beaucoup de temps que tu connais tout le monde .

Janie Petitpas est devenue la membre numéro 383 des Choix de Marguerite et, dès lors, a repris le gouvernail de la coopérative à la dérive. Elle est dynamique et elle prend sa place , affirme Martin Côté, un membre du conseil d’administration de la coopérative.

C’était pas mal notre dernière chance , reconnaît-il. Éloignement et condition de travail qui ne font pas le poids face à celles de la grande ville, beaucoup d'obstacles existent à venir travailler dans un endroit comme Baie-Johan-Beetz.

Ça faisait un bout qu’ils cherchaient , confirme Janie Petitpas. L’expérience en vaut le coup: le nombre de responsabilités qu’elle devra endosser au sein de la coopérative est un attrait pour elle.

Ces responsabilités dépassent l’enceinte de l’épicerie. Tout un village regarde maintenant vers elle pour la survie et la revitalisation du magasin. Pour Janie Petitpas, cette pression ne se fait pas trop sentir : Oui et non. Je suis consciente de la situation et je fais de mon mieux .

Martin Côté, membre du conseil d'administration de la Coopérative, espère voir la serre avoisinant l'épicerie rouvrir bientôt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

En arrivant, tout était prioritaire , se souvient Janie Petitpas, qui concède encore vivre un certain décalage. J’ai hâte que les choses se placent et de me faire un horaire .

Cela devrait lui permettre de travailler sur ses projets d’avenir pour la coopérative. Mon but c’est d’impliquer la population. Organiser des événements, faire bouger un peu le village , dit-elle.

Je ne veux pas qu’ils viennent juste parce qu’ils ont peur que ça ferme, je veux qu’ils viennent parce que ça leur tente et que c’est le fun.

Parmi les autres projets à long terme à la Coopérative, celui de redresser sa serre avoisinante devrait se concrétiser dans la prochaine année. Le conseil d’administration a obtenu du financement pour automatiser certaines fonctionnalités. Malgré sa nordicité et le manque de main-d’œuvre, Baie-Johan-Beetz devrait continuer de voir grandir de nouvelles pousses.

D’après les informations de Lambert Gagné-Coulombe.