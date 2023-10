La cohabitation et la sécurité au cœur du premier grand sommet dédié aux piétons

La cohabitation avec les marcheurs, les cyclistes et les trottinettes électriques est au cœur des discussions du premier sommet québécois dédié aux piétons. Plus de 200 personnes, dont plusieurs maires et mairesses, se sont rassemblées pour parler de la sécurité des piétons à Drummondville mardi.

Lors de l'événement, la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, a fait allusion à son plan de sécurité routière lancé il y a quelques semaines. Un plan de 180 millions $ sur 5 ans pour améliorer le bilan des accidents. Selon la ministre, il y a une conjoncture favorable pour changer le bilan des accidents.

Il y a aussi une responsabilité individuelle , met-elle de l'avant.

Autant le gouvernement que les municipalités pourraient mettre en place tous les aménagements, tout l'argent du monde, si quelqu'un décide d'aller plus vite que 30 km/h dans une zone scolaire, malgré qu'on va mettre 30 km/h obligatoire partout, on ne peut pas se substituer à chacun des 8,5 millions de Québécois.

J'espère que ça va suffire pour que chaque personne qui prend le volant réalise qu'il a un rôle à jouer directement pour la sécurité des enfants, entre autres.

2022, l'année la plus meurtrière

La directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, qui est à la tête de ce sommet, va dans le même sens. Elle souhaite que les participants repartent avec des solutions concrètes pour améliorer la sécurité sur le réseau piétonnier.

2022 a été le pire bilan routier chez les piétons des 15 dernières années, avec 79 décès sur les routes. Ça doit vraiment être l'électrochoc qui nous pousse à l'action, autant au niveau municipal, qu'au niveau du gouvernement du Québec pour agir pour la sécurité des piétons , soutient Sandrine Cabana-Degani.

On sait que dans les dix dernières années, il y a plus de 645 personnes qui sont mortes en marchant tout simplement sur la route, alors c'est vraiment inquiétant.

Différents ateliers sont organisés, notamment avec la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, et de Longueuil, Catherine Fournier sur le rôle des élus pour encourager la population à la sécurité ainsi qu'au transport actif.

Satisfait de ce premier sommet, Piétons Québec n'exclut pas la possibilité de renouveler l'expérience dans les prochaines années.

Avec les informations de Brigitte Marcoux