Mary Crosby se fait un devoir d'aider à garder au chaud les nombreuses personnes qui vivent dans des tentes dans la région d'Halifax.

Tout au long de l'année, elle passe son temps à collectionner des paires de chaussettes et elle en tricote elle-même dans le cadre d'une campagne qui lui a valu le surnom de Mary, reine des chaussettes .

Tout le monde sait à quel point la situation des sans-abri est grave, ça me fait chaud au cœur de pouvoir aider de cette façon.

La femme de 63 ans a dû elle-même utiliser un refuge plus tôt dans sa vie. Elle sait personnellement que de nouvelles chaussettes sont essentielles. Sa propre expérience est l’une des principales raisons qui la poussent à redonner aujourd’hui.

Sa passion pour la cause a encouragé plus de 600 personnes à joindre son groupe Facebook, appelé Socks for Shelters , ce qui signifient en français des bas pour les refuges.

Des gens et des entreprises ont déjà donné des boîtes de chaussettes prêtes à livrer aux refuges en décembre.

Le groupe a réussi à faire don de plus de 11 000 paires de chaussettes au cours de ses deux premières années d'existence. Et déjà 3500 paires de chaussettes ont été amassées pour la campagne de cette année.

Des entreprises locales se sont jointes aux efforts, en donnant des chaussettes pour hommes et femmes et en prêtant des véhicules pour acheminer les dons aux refuges.

Des sans-abris sont installés dans des tentes sur le terrain en face de l'hôtel de ville d'Halifax.

La crise du logement a entraîné l'apparition de campements dans la région d'Halifax. Environ 1000 personnes sont désormais sans abri, selon une estimation en date du 10 octobre de l'Association pour le logement abordable de la Nouvelle-Écosse.

Les travailleurs de la santé qui traitent les personnes sans abri déclarent qu'ils sont confrontés cette année à un certain nombre de problèmes de santé aux pieds.

Le pied d'athlète et le pied des tranchées sont exacerbés par le temps humide et peuvent s'aggraver si les gens n'ont pas les moyens de changer ou de laver et sécher leurs chaussettes.

Si mes pieds sont froids, j'ai froid , reconnaît Mary Crosby. C’est triste de voir tous ses gens qui vivent dans des tentes.

Le magasin de vêtement usagé Mission Mart de Souls Harbour est bien populaire à Halifax.

Elle est maintenant à la retraite ce qui lui permet de passer une grande partie de son temps à tricoter.

Si je suis assise, je tricote , dit-elle. C'est ma devise !

Il lui faut environ quatre jours pour en tricoter une paire. Elle approche déjà de sa 40e paire et il ne lui en reste qu'une dizaine de plus pour atteindre son objectif de la saison.

Elle prévoit livrer les chaussettes à la maison Bryony, à la mission de Souls Harbour et à la Société des refuges d’Halifax, le 8 décembre.

