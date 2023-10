Procès de Guillaume Corriveau : la preuve de faits similaires est admissible

Au palais de justice de Sherbrooke, le procès de Guillaume Corriveau a repris, mardi. En début de séance, la juge Hélène Fabi a déclaré admissible la « preuve de faits similaires », que la Poursuite avait demandé à faire valoir à la fin du mois d’août.

L'ex-notaire est accusé d'avoir leurré près de 300 adolescentes en utilisant de faux profils sur les réseaux sociaux, notamment dans le but d'obtenir des photos à caractère sexuel.

Ainsi, même si des conversations que l'accusé a eues avec certaines plaignantes ne sont pas spécifiquement de nature sexuelle, la Poursuite pourra faire valoir qu'il avait l'intention de les leurrer.

Dans son jugement, la juge relate qu'une trentaine de plaignantes ont été rencontrées lors de l'enquête, ce qui a permis de recueillir une preuve détaillée.

La Défense soumettait que le Tribunal ne peut inférer que Guillaume Corriveau avait l’intention spécifique de commettre le crime de leurre à l’endroit de toutes les plaignantes avec qui il a échangé des messages, exposant que des conversations comme « Salut, ça va ? » peuvent être « très banales » et avoir lieu avec « n'importe quelle personne, dans n’importe quelle situation ».

La Défense alléguait aussi que l’accusé a demandé des photos aux plaignantes « moins d’une dizaine de fois ».

La juge Hélène Fabi estime plutôt qu'il y a un haut degré de similitude entre les actes reprochés à l’accusé, et ce, à l’égard de nombreuses plaignantes.

Son modus operandi est le même pour attirer des plaignantes, dans le but précis de faciliter des contacts, des incitations à des contacts sexuels et à obtenir des photos de pornographie juvénile.

La juge ajoute que « toutes les plaignantes ciblées sont de sexe féminin, elles sont toutes des adolescentes. L’accusé communique avec toutes les plaignantes de la même façon, soit par Messenger, via Facebook, et les aborde en employant fréquemment les mêmes mots. La teneur des conversations qu’il entretient avec les plaignantes est presque exclusivement la même. Il utilise fréquemment un vocabulaire traitant de nudité, de rapprochements physiques et de partage de photos intimes ».

L'audition des témoins a ensuite commencé avec le père de celle qui était la conjointe de l'accusé à l'été 2020. Ce dernier a raconté qu’à l’été 2020, sa fille et Guillaume Corriveau sont venus lui rendre visite pour une fin de semaine de pêche dans le Bas-St-Laurent.

Il se souvient que Guillaume Corriveau « avait toujours son téléphone dans les mains ». Au début du mois d’octobre, le témoin a reçu l’appel d’une policière qui menait une enquête pour leurre informatique. Elle souhaitait obtenir son adresse IP.

