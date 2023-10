Pascal Paradis assermenté comme député de Jean-Talon

Deux semaines après avoir permis au Parti québécois (PQ) de mettre la main sur la circonscription de Jean-Talon à l’occasion d’une élection partielle, Pascal Paradis a été assermenté à titre de député mardi matin, lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale.

Grâce à l’abolition de l’obligation de prêter serment au roi Charles III, M. Paradis a pu déclarer son allégeance au peuple du Québec plutôt qu’au monarque britannique.

Il a d’ailleurs tenu à remercier son chef, Paul St-Pierre Plamondon, et ses collègues députés Pascal Paradis et Joël Arseneau, dont le refus de prêter serment à Charles III a mené à l’abolition de cette obligation constitutionnelle.

Convictions

Non seulement votre travail exceptionnel depuis les dernières élections générales a-t-il pavé la voie à ma propre élection, mais c'est aussi grâce à la force de vos convictions que j'ai pu prêter aujourd'hui serment au peuple du Québec plutôt qu'au roi Charles III. Merci beaucoup messieurs , a déclaré Pascal Paradis.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Paradis a tenu à remercier son chef, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que ses collègues députés Pascal Bérubé (à gauche) et Joël Arseneau (à droite). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Le nouveau député de Jean-Talon s’est engagé à tout donner pour faire honneur à la confiance que les électeurs lui ont témoignée en le portant au pouvoir.

C'est avec humilité et fierté que je débute ce mandat de représentation des gens et des organisations de notre communauté , a lancé le cofondateur et ancien directeur général d'Avocats sans frontières Canada.

Diversité

Pascal Paradis a exprimé sa fierté de représenter une circonscription qui, selon lui, illustre bien la diversité qui fait la richesse du Québec d'aujourd'hui .

Que nos ancêtres des Premières Nations aient peuplé cette terre il y a des millénaires, que nous soyons les descendants des Français ou des Anglais arrivés ici il y a quelques siècles, que nous soyons issus de l'immigration maghrébine, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, d'Haïti ou d'ailleurs dans le monde, nous faisons partie d'une même communauté. Je comprends et je chéris la diversité de cette communauté , a insisté l’élu péquiste.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Paradis et Paul St-Pierre Plamondon célèbrent la victoire du Parti québécois dans Jean-Talon. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Pascal Paradis a remporté l’élection partielle dans Jean-Talon en obtenant 44 % des suffrages, soit plus du double que sa plus proche poursuivante, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Marie-Anik Shoiry (21 %).

Une première pour le PQ

Depuis la création de la circonscription en 1965, c’est la première fois que le PQ y fait élire un candidat.