Industrie minière : un rapport bien accueilli par Environnement Vert Plus

Québec dit vouloir renforcer la gouvernance des activités minières pour qu'elles puissent se développer en harmonie avec les communautés locales. C’est la conclusion d'un rapport récemment rendu public qui est bien accueilli par Environnement Vert Plus, en Gaspésie.

Près de 2500 interventions ont été recueillies lors des consultations qui se sont déroulées au printemps dernier et durant lesquelles de nombreuses préoccupations ont été soulevées de part et d’autre quant aux activités de l’industrie.

Des solutions ont aussi été proposées lors de cet exercice, par exemple la réduction des nuisances des activités minières, le calcul et la diffusion des répercussions négatives et positives de ces projets et un moratoire sur l’attribution de titres miniers.

Le manque d’encadrement du processus d’attribution et de révocation des claims, la facilité d’acquisition du titre minier et l’absence de consultation du milieu ont fréquemment été mentionnés dans le rapport du ministère.

L’intelligence citoyenne a été à l’œuvre et ce qui est proposé dans ce rapport-là. C’est super intéressant , convient le porte-parole d’Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, qui était en entrevue à Bon pied, bonne heure mardi matin. Il fait notamment référence à l’idée d’imposer un Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) pour tout projet minier.

Celui qui a pris part aux consultations espère maintenant que le rapport guidera le provincial dans une réforme majeure de la Loi sur les mines, notamment en ce qui a trait au processus d’octroi de claims miniers, qui constitue à son avis le principal problème en Gaspésie.

Le hic, ce n’est pas ce qui est contenu dans le rapport, c’est ce que la ministre va en faire par la suite.

La loi sur les Mines, vient juste après Dieu et avant tout le reste au gouvernement provincial , image M. Bergeron, qui souhaite entre autres la mise sur pied de consultations avant l’octroi de titres miniers, et non avant les travaux d’exploration.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, était en entrevue lundi à l’émission Bon pied, bonne heure, où elle a fait valoir que l’exercice de consultation en a été un équilibré entre les différentes parties concernées.

Elle a admis observer certains problèmes et croit qu’il est crucial de rapprocher le citoyen, les communautés locales, de l’entreprise minière, d’avoir des consultations en amont et un processus plus transparent .

C’est un symptôme qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas lorsque des citoyens décident d’acheter un claim pour protéger leur territoire.

Il y a peut-être, aussi, le fait que les gens ne savent pas qu’avant de faire de l’exploration minière sur un terrain privé, il faut obtenir l’autorisation du propriétaire , ajoute l’élue.

Maïté Blanchette Vézina précise avoir déposé un projet de règlement cet été qui obligera les entreprises minières à consulter les communautés autochtones et locales avant de procéder à toute forme d'exploration.

La ministre rappelle aussi que le régime minier a été modifié en 2013, ce qui a amené certaines améliorations. Elle compare cette industrie avec l’éolien au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Au départ, les éoliennes suscitaient des craintes, il y avait certaines levées de boucliers. Aujourd’hui, les communautés y voient un intérêt […] , fait valoir Mme Blanchette Vézina, précisant que ces communautés travaillent désormais de concert avec Hydro-Québec.

Une occasion manquée, selon une association

De son côté, l'Association de l'exploration minière du Québec s’attaque au processus qui a mené à ce rapport. Dans un communiqué, elle fait valoir que les informations relatives à cette industrie ont largement été influencées par les perspectives défavorables émanant des groupes qui s’y opposent.

Selon l’Association, ce discours dominant ainsi que les solutions mises de l’avant lors des consultations étaient teintés d’idées préconçues envers le secteur minier .

Nous, on pensait que ce serait une bonne occasion de favoriser les échanges entre les différents acteurs , explique le directeur général de l’Association de l'exploration minière du Québec, Guy Bourgeois, au micro de l’émission Au cœur du monde.

Nous constatons une occasion manquée de rectifier plusieurs années de discours alarmistes et non fondés entourant les activités d'exploration. Malheureusement, plutôt que de favoriser un dialogue constructif, cette démarche semble cristalliser les positions existantes.

L’Association fait notamment valoir qu’il n'existe aucune corrélation entre le nombre de claims miniers et l'ouverture effective de mines et que l’exploration ne représente pas une menace pour les ressources en eau. De plus, l’idée selon laquelle des activités d’exploration pourraient mettre en danger les aires protégées est une affirmation sans fondement , selon l’organisation.

L'Association de l'exploration minière du Québec constate par ailleurs une sous-représentation des régions minières , dont la Côte-Nord, aux consultations qui ont eu lieu alors que la grande majorité des investissements reliés à l’exploration y sont effectués.