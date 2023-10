Le gouvernement du Canada a confirmé mardi le décès de Tiferet Lapidot, une Canadienne dont on était sans nouvelles depuis l’offensive surprise du Hamas contre Israël.

Mme Lapidot devient officiellement la sixième victime canadienne de cette nouvelle flambée de violence au Proche-Orient.

Selon Affaires mondiales Canada, Tiferet Lapidot, qui a de la famille au pays, figurait parmi les trois ressortissants canadiens qui étaient portés disparus depuis le déclenchement des hostilités, le 7 septembre dernier.

Mardi, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a offert ses condoléances aux proches et à la famille de la jeune femme.

Âgée de 23 ans, Tiferet Lapidot prenait part au festival de musique Supernova, qui a été pris d'assaut par des commandos du Hamas lors de l'offensive surprise menée en sol israélien. Des dizaines de jeunes ont péri ou ont été pris en otage lors de ce raid que des témoins ont qualifié de massacre.

Les cinq autres ressortissants canadiens qui ont trouvé la mort en Israël sont :

Adi Vital-Kaploun, 33 ans

Alexandre Look, 33 ans

Ben Mizrachi, 22 ans

Shir Georgy, 22 ans

Netta Epstein, 21 ans

Deux ressortissants canadiens sont toujours portés disparus après l'incursion des troupes du Hamas qui a fait plus de 1400 morts en Israël et déclenché une guerre qui a fait jusqu'ici au moins 4000 morts dans la bande de Gaza et en Israël.