Un discours du Trône qui se veut rassembleur au Nouveau-Brunswick

Dans son discours du Trône prononcé mardi à Fredericton, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs mise sur son bilan et fait peu de nouvelles grandes promesses pour l’année à venir alors que les rumeurs d'un déclenchement hâtif des élections planent toujours.

Dans ce texte de 30 pages lu par la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy, le gouvernement se félicite de ses états financiers, notamment de sa gestion de la dette provinciale.

Ouvrir en mode plein écran La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick Brenda Murphy lit le discours du Trône, le 17 octobre 2023. Photo : GNB

Le discours exhorte les Néo-Brunswickois à s’interroger sur la [désinformation] qui sème la peur, la méfiance et la division et ne comprend pas de nouvelle déclaration ou promesse concernant la politique 713, qui établit des normes pour l'encadrement des jeunes de la communauté LGBTQ+ dans les écoles.

Parmi les priorités évoquées pour l'année à venir, le gouvernement met notamment de l’avant l’énergie, l’emploi et la lutte contre les dépendances.

Si une majorité de députés choisit de voter contre sur le discours du Trône, des élections seraient alors déclenchées. Pour le moment, les députés qui s'étaient opposés à Blaine Higgs ne semblent pas vouloir aller dans cette direction. Mardi matin, le député Daniel Allain a répété qu'il serait très surprenant qu’il vote contre le discours.

Des cadeaux pour les propriétaires

Le gouvernement va mettre en place un mécanisme de protection contre les hausses marquées de l'évaluation foncière pour l’année foncière 2025. Un dispositif qui a déjà existé par le passé. Les hausses devraient être limitées à 10 % pour tous les biens fonciers. Ces évaluations foncières fluctuent en fonction du marché immobilier. Elles sont ensuite utilisées pour le calcul des impôts fonciers.

Le gouvernement annonce que des améliorations sont à venir sur la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur l'impôt foncier pour que le Nouveau-Brunswick demeure un endroit attrayant et concurrentiel . L'année dernière, le gouvernement avait déjà annoncé des réductions d'impôts qui selon l'opposition ne bénéficiaient qu'aux plus riches.

Changement de cap côté énergie

Si lors du dernier discours du Trône, la priorité du gouvernement était de passer à l’action dans le dossier du gaz schiste frappé d’un moratoire depuis 2014, le gouvernement Higgs change de direction cette année.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit d'annoncer de nouvelles cibles pour l'éolien. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le gouvernement ne fait aucune mention du gaz de schiste et prévoit de dévoiler dans l’année sa stratégie énergétique intégrée . Il assure que des cibles précises en matière d’énergie éolienne et solaire vont être annoncées en collaboration avec Énergie NB.

Malgré l’abandon probable du mégaprojet d’énergie verte de la boucle de l’Atlantique qui devait relier les quatre provinces et le Québec, le gouvernement assure que la connectivité interprovinciale avec la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard devrait être renforcée.

Respecter le rôle des parents

Dans son discours, le premier ministre ne fait pas directement référence à sa révision de la politique 713, sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles qui secoue son caucus depuis le printemps. Mais il persiste et signe pour la protection des « droits des parents ».

Ouvrir en mode plein écran Récemment des manifestants ont interpellé le premier ministre Blaine Higgs concernant les changements apportés à la politique 713 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Cette révision, qui ne permet plus au personnel scolaire d’utiliser le prénom et/ou pronom de choix des enfants de moins de 16 ans sans l'accord des parents, a été dénoncé par la communauté LGBTQ+. Le défenseur des droits des enfants a également jugé qu’elle violait les droits des enfants.

Malgré les nombreuses critiques, le gouvernement réitère ses changements.

Votre gouvernement est déterminé à créer un milieu d'apprentissage sûr et accueillant pour tous les élèves, tout en respectant le rôle de leurs parents.

Lutte contre la hausse du coût de la vie

Pour aider la population face à l’inflation, le gouvernement prévoit d’augmenter la prestation pour les personnes âgées à faible revenu.

Une nouvelle banque d’aide au loyer va disposer de 3 millions de dollars sur deux ans afin d’ offrir des petits prêts à court terme aux locataires et réduire le risque d’expulsion lié aux paiements en souffrance de factures de services publics .

Ouvrir en mode plein écran Une cinquantaine de manifestants anti-pauvreté se sont rassemblés mardi devant l'Assemblée législative avant la présentation du discours du Trône. Photo : Radio-Canada

À l'extérieur de l'Assemblée législative à Fredericton, une manifestation anti-pauvreté a lieu mardi après-midi. Les participants réclament notamment des baisses de loyers.

Vers des désintoxications forcées?

Le gouvernement va aller de l’avant avec un projet de loi porté par le ministre de la Sécurité publique Kris Austin. Celui-ci pourrait forcer les personnes souffrant de dépendance aux drogues à être dirigées vers des centres de désintoxication contre leur gré.

Selon le gouvernement, il s'agit d' intervention humanitaire pour venir en aide, dans des cas extrêmes, aux personnes aux prises avec des problèmes de dépendance qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins de base. Afin de pouvoir les aider, une intervention s’avère nécessaire, intervention qui est fondée sur une approche empreinte de compassion .

Récemment des experts réclamaient l'abandon de ce projet de loi.