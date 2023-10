Cinq ans de légalisation : le marché noir du cannabis encore vivant

Le marché noir du cannabis au Québec existe toujours, cinq ans après sa légalisation au Canada. Si la majorité des consommateurs ont délaissé complètement ou en partie le marché alternatif, les ventes illicites demeurent, notamment parce qu'il existe une jeune clientèle qui consomme des produits de plus en plus concentrés.

Depuis le 17 octobre 2018, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré des revenus de 2,3 milliards de dollars. Ce sont autant de revenus que n'empoche pas le crime organisé. C'est ce que souhaitait Ottawa avec la légalisation du cannabis.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, environ 67 % des consommateurs de cannabis s’en sont procuré au moins une fois à la SQDC en 2022, une proportion comparable à celle de 2021.

De ce nombre, près de 44 % des consommateurs de 21 ans et plus ont acheté leur cannabis exclusivement à la SQDC .

Un client de la SQDC montre ses achats.

Je trouve que c'est beaucoup plus pratique maintenant, parce que c'est légal , assure Hélène Duchesneau à Radio-Canada lors de sa sortie d'une succursale de la SQDC , dans le quartier Neufchâtel, à Québec. Elle consomme du cannabis pour traiter sa douleur chronique. Sortir pour aller trouver ça, c'est plus gênant quand on est un petit peu plus vieille!

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation sur le cannabis, il y a cinq ans, elle n’est plus retournée dans la rue.

À l'inverse, 22 % s’en sont procuré ailleurs qu'à la SQDC . Le reste des répondants, soit environ 34 %, a indiqué varier leur source d’approvisionnement.

C'est le cas de Pierre Boisvert, un autre consommateur, rencontré à la même SQDC . Il est à la recherche d'un produit qui n’est pas vendu en magasin. J'aimerais qu'on profite des mêmes choses que le reste du Canada, dit-il. Ça peut être des crèmes, différents produits de CBD, par exemple.

Depuis le 17 octobre 2018, la Société québécoise du cannabis a enregistré des revenus de 2,3 milliards de dollars, selon le gouvernement du Québec.

Les jeunes davantage tournés vers le marché noir

Le marché noir n'est pas très en difficulté , résume Serge Brochu, chercheur à l’Institut universitaire sur les dépendances de l'Université de Montréal. Parce que 40 % des jeunes de moins de 21 ans consomment au Québec, et c'est illégal! Donc, ces jeunes doivent passer par le marché illicite, ou demander à un grand frère ou un parent de s'acheter ce produit .

Tant que le marché noir va pouvoir bénéficier de cet âge légal de consommation à 21 ans, il ne sera pas tellement en danger à ce niveau-là.

Serge Brochu note aussi un changement dans les habitudes de consommation des jeunes, particulièrement la popularité de la vapoteuse à cannabis, communément appelé « wax pen ». Elles sont interdites à la vente dans les SQDC en raison d'un taux élevé en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), donc les jeunes doivent se tourner vers le marché noir pour s'en procurer.

C'est un phénomène relativement récent. Il faut dire que c'est possible de s'en procurer très très très facilement maintenant. Le marché illicite en offre beaucoup. En Ontario, je crois que c'est même légal, donc on peut s'en procurer très facilement. Mais c'est un phénomène en émergence auprès des jeunes .

La consommation de nicotine et de cannabis chez les adolescents est un phénomène qui inquiète les intervenants scolaires.

L'expert est toutefois sans équivoque : la légalisation du cannabis a atteint en grande partie son objectif de restreindre le marché illicite. Ça fait seulement cinq ans. La SQDC dit capter 50 % du marché, ce qui est énorme. Et tous ces profits, plutôt que d'aller dans les poches des marchés criminels sont obligatoirement et selon la loi, versés pour la prévention et la recherche au niveau du cannabis .

Depuis sa création en 2018, la SQDC a versé 263,5 M$ au Fonds de lutte contre les dépendances, dont 94,9 M$ en 2022-2023.

Il est à noter que lors de sa première année d’activité, la SQDC a plutôt reçu 4,9 M$ du fonds pour résorber son déficit , explique un porte-parole de la SQDC .

Les policiers s'adaptent

Les forces policières sont aussi formelles : la légalisation du cannabis a fortement influencé leur travail.

La Sûreté du Québec (SQ), par exemple, a consacré davantage de ressources pour s'attaquer au plus grand trafiquant, davantage qu'au petit, écarté en partie par la légalisation.

69 ressources travaillent quotidiennement à la lutte contre la contrebande de cannabis au Québec, explique Marc-André Proulx, responsable du Service des enquêtes sur la contrebande à la Sûreté du Québec.

On a dédié des ressources plus nombreuses, qui fait en sorte qu'au niveau des statistiques, on a plus d'interventions, plus de perquisitions, plus d'accusations dans les dossiers de cannabis partout au Québec, au niveau des territoires desservis par la Sûreté , explique Marc-André Proulx, responsable du Service des enquêtes sur la contrebande à la SQ .

Aujourd'hui, on parle de 69 ressources qui travaillent quotidiennement à la lutte contre la contrebande de cannabis, ici, au Québec. Ce sont des ressources qui viennent appuyer nos patrouilleurs et nos enquêteurs partout en province.

Des enquêtes complexes

Ces ressources sont aux premières loges des changements sur le marché illicite. Des réseaux criminels utilisent de plus en plus des certificats d'inscription délivrés par Santé Canada pour la production personnelle à des fins médicales. Le crime organisé revend ensuite cette production à des fins illicites.

Des policiers au Québec saisissent des plants de cannabis illégaux.

Les réseaux criminels utilisent ce certificat d'inscription là pour justement donner une apparence de légitimité aux activités illicites, donc la production, ce sont de grosses productions d'envergure qui nécessitent des investissements importants, tant pour le début d'une production que pour son entretien, son exploitation , prévient le policier.

Ces certificats d'inscription compliquent le travail d'enquête et la capacité d'intervention des policiers. Avant 2018, il suffisait de démontrer qu'il y avait une production et qu'elle était illégale pour avoir des motifs d'intervention. Après la légalisation, les policiers sont appelés à venir démontrer plutôt que la production de cannabis est réellement dédiée à la vente au marché noir, ce qui complexifie énormément nos enquêtes , note M. Proulx.

Les policiers doivent aussi jongler avec la saisie de cannabis illégal au Québec, mais légal dans d'autres provinces ou en ligne. C'est le cas de la vapoteuse à cannabis. On est confronté comme organisation policière à la vente en ligne au niveau de ce type de produit là où les comestibles, les jujubes par exemple, qui sont très attirants pour une jeune clientèle. La vente en ligne fait en sorte que les produits qui sont souvent disponibles au Québec, le renseignement nous démontre que ça vient régulièrement d'autres provinces .