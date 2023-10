Itinérance dans Saint-Roch : « On a le droit d’être en colère », dit le maire

Le maire de Québec, Bruno Marchand, comprend la frustration des résidents du Carré Lépine et du quartier Saint-Roch sud-est, confrontés à des incivilités et à une augmentation de l'itinérance dans leur milieu de vie. Le premier magistrat en appelle tout de même à la patience, car les défis ne se règleront ni facilement ni par des initiatives municipales seulement.

Radio-Canada rapportait lundi le désarroi de plusieurs résidents du quartier Saint-Roch, en particulier ceux vivant près de Lauberivière et du YMCA, rue du Pont, où il existe une forte concentration de personnes en situation d'itinérance depuis près de trois ans maintenant.

Divers documents, images et témoignages démontrent des scènes d'incivisme au quotidien. Les citoyens se disent confrontés à des crises, des personnes intoxiquées, des hurlements, des comportements obscènes, du vandalisme, des vols, des excréments, des activités criminelles (transactions de drogue) et divers problèmes de désordre, de jour comme de nuit.

Réagissant sur la question mardi, le maire a tendu la main aux résidents. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde : la situation doit s’améliorer. Les citoyens ont raison d’avoir des préoccupations. Nous les partageons , a déclaré Bruno Marchand. On a le droit d’être en colère. [...] Si j'étais à leur place, je ne serais pas plus heureux qu'ils le sont.

Le maire de Québec prévient cependant qu'il faudra du temps pour venir à bout de cet important défi auquel plusieurs municipalités sont confrontées au Québec. Le rythme ne sera parfois pas assez rapide pour certains, d’autres trouveront qu’on bouscule trop les choses. Au final, nous ne perdrons jamais de vue que ce sont des humains dont nous parlons en ce moment , soutient-il.

Plus tôt cette année, M. Marchand s'est donné l'objectif de freiner la hausse de l'itinérance à Québec d'ici 2030 Entre 2018 et 2022, le nombre de sans-abri visibles a augmenté de 36 % dans la capitale, passant de 536 à 722.

On a fait beaucoup de choses et on va continuer d'accélérer le pas.