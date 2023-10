Prévenir les surdoses par l’analyse des drogues de rue

Depuis trois mois, la Coopérative de solidarité SABSA offre à Québec un service mobile d’analyse des drogues pour prévenir les surdoses mortelles. Après avoir examiné près de 140 échantillons, l’équipe commence à gagner la confiance des consommateurs. Et l’impact va bien au-delà des chiffres. Pour chaque analyse, une vie peut être sauvée.

Léa Marquis est l'une des trois intervenantes qui travaillent à bord de l'unité mobile. Elle raconte qu'une personne s'est présentée récemment avec une bonne quantité de méthamphétamines en cristaux (crystal meth). La puissante substance était contaminée.

On a détecté du fentanyl dans une consommation qui aurait pu être dangereuse. La personne nous a donné un feedback : elle a détruit sa batch par la suite.

Et c'est exactement l'objectif de ce service. Prévenir les contaminations qui sont souvent responsables des surdoses mortelles. La Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale dénombre une hausse des surdoses mortelles de novembre 2022 à mars 2023.

Certains opioïdes analysés en laboratoire au cours de cette période étaient contaminés avec d’autres opioïdes plus puissants ou par des benzodiazépines* non homologuées au Canada.

Surdoses mortelles dans la Capitale-Nationale Période Nombre de surdoses mortelles suspectées Novembre 2022 à mars 2023 34 Novembre 2021 à mars 2022 18 Source : Coopérative de solidarité SABSA

Bien que le fentanyl soit beaucoup moins présent à Québec qu'à Vancouver ou Montréal, la santé publique remarque depuis 2021 une contamination d’opioïdes de contrebande par des nitazènes, notamment dans les comprimés de Dilaudid et de Supeudol contrefaits. Ce phénomène ne se limite toutefois pas à ces comprimés.

Les nitazènes sont aussi, sinon plus puissants que le fentanyl.

Une contamination que l’infirmière Marie-Odyle Massé a pu observer sur le terrain. Elle est responsable de l’unité mobile d’analyse. On a retrouvé des gens qui pensaient consommer de l'oxycodone** et finalement c'était une molécule de synthèse, de l'izotonytazene (nitazènes) vraiment beaucoup plus fort, comme s’ils en avaient pris cinq ou six, ça augmentait le risque de surdoses et augmentait la vitesse à la dépendance.

Ouvrir en mode plein écran L'infirmière Marie-Odyle Massé, responsable de l’unité mobile d’analyse de SABSA Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Elle ajoute que l'inquiétude est grandissante chez les consommateurs et que le nouveau service répond à un besoin pour cesser de voir autant de personnes faire des surdoses mortelles ou non, juste des bad trip, et ne pas comprendre la cause .

Les analyses permettent d'éviter les contaminations non désirées, mais aussi d’éduquer les usagers face à la polyconsommation observée dans la plupart des surdoses mortelles.

Par exemple, quelqu'un va consommer du speed, ensuite du GHB, ensuite des médicaments prescrits , raconte-t-elle.

Le gros avantage du service d'analyse mobile est qu'on a plus besoin d'un délai de 3 à 4 semaines avant de savoir que la molécule n'est pas ce qu'on croit.

Techniques d'analyse

Ouvrir en mode plein écran Un spectromètre à infrarouge permet de connaître rapidement les molécules qui composent la drogue. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

L'équipe utilise trois méthodes pour analyser les substances. Un spectromètre à infrarouge permet de connaître rapidement les molécules qui composent la drogue. L'équipe a accès à une banque de données en temps réel synchronisée avec le reste du pays et l'Europe.

Si, par exemple, à Vancouver, on a découvert une nouvelle molécule, une substance qui est nouvelle sur le marché, ils vont l'ajouter à la bibliothèque et nous, en se connectant, on y a accès [...] C'est assez précis et à jour. Dans le marché actuel, la semaine prochaine, on pourrait avoir une nouvelle substance synthétique créée en laboratoire qu'on ne connaissait pas avant.

Service mobile d'analyse de drogues à Québec.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Ça nous regarde. Service mobile d'analyse de drogues à Québec ÉMISSION ICI PREMIÈRE Ça nous regarde Écouter l’audio (Service mobile d'analyse de drogues à Québec. 7 minutes 29 secondes) Durée de 7 minutes 29 secondes 7:29

Analyses de l'unité SABSA depuis trois mois* 137 vérifications auprès de 100 personnes différentes

Moyenne d'âge des consommateurs : 41 ans

53 % hommes, 47 % femmes * En date du 16 octobre 2023

Ensuite, la colorimétrie permet avec de petites gouttes ajoutées à la substance de savoir s'il y a des agents de coupe nocifs comme du nettoyant en poudre Ajax ou du poison à rats. Les bandelettes de Fentanyl sont aussi utilisées pour détecter sa présence.

La drogue zombie pas encore à Québec?

La santé publique de la Capitale-Nationale n'a pas encore détecté de xylazine dans ses analyses. L’arrivée possible de cette drogue très puissante préoccupe le milieu. Le sédatif pour animaux fait des ravages dans plusieurs villes américaines. On en retrouve sur le marché noir dans l'ouest du pays, et plus près de nous, à Toronto et à Montréal.

La xylazine peut insidieusement se retrouver dans des méthamphétamines, par exemple.

Nos usagers nous en parlent quotidiennement, ils sont déjà au courant , raconte l'infirmière.

Ce qui donne du temps à l'équipe de SABSA de discuter des risques et des effets de cette drogue qui ne réagit pas à la naloxone. La prévention, ça passe par l'éducation et ça passe par l'information.

Dans la rue toutefois, le mot se passe parmi les consommateurs et intervenants œuvrant auprès d'autres organismes comme quoi cette drogue serait déjà arrivée à Québec.

* Benzodiazépines : médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale comme le Valium ou l'Ativan.

** L'oxycodone est un stupéfiant utilisé comme analgésique contre les douleurs moyennes à sévères de courte ou longue durée.