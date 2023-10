Plaidoyer pour faciliter le don d’organes

L’organisme Transplant Québec a fait livrer une représentation de cœur entouré de glace pour encourager les élus à rendre le don d’organes plus efficace. Il plaide pour une loi encadrante qui permettrait de « sauver plus de vie ».

Selon l’organisme, le cadre légal actuel ne lui donne pas suffisamment de latitude. On en sauve moins qu'on voudrait, parce qu'on approche les familles de façon peut-être pas optimale, comme on voudrait le faire. Le consentement n'est peut-être pas aussi clair non plus , explique la directrice générale de Transplant Québec, Martine Bouchard.

Elle souhaite que la province prenne exemple sur d’autres pour optimiser le processus. On veut être performant au Québec, comme l'ensemble des autres provinces au Canada et aussi à l'extérieur, comme en Europe , explique-t-elle.

L’an passé, un reportage de l’émission Enquête exposait les ratés du système québécois à l’égard des dons d’organes.

En 2022, environ 480 patients ont reçu des transplantations, alors qu’à la fin de l’année il restait 913 personnes en attente d'une greffe.

Il y a une pénurie d'organes, il y a plus de besoins qu'il y a d'organes. N'importe quelle démarche qui va augmenter le nombre d'organes qu'on reçoit chaque année, ça va bénéficier à tous les receveurs potentiels.

Martine Bouchard insiste sur quatre points qui doivent être travaillés pour faciliter le processus : la structure, le consentement des familles, la formation des professionnels et l'organisation du don. On voudrait être capable d'être une organisation qui a l'ensemble des pouvoirs , résume-t-elle.

Quand le consentement ne suffit pas

Même lorsqu’une personne signe sa carte d’assurance maladie pour autoriser le don de ses organes, ça ne veut pas dire que ça pourra se faire.

Les experts internationaux ont démontré que ce n'est pas seulement le consentement, il faut aussi qu'on en parle à nos familles. Consentir c'est bon, mais si la famille n'est pas au courant, ça ne nous aide pas vraiment.

Le fait de ne pas être mis au courant peut représenter un frein pour la famille. La plupart du temps, le décès arrive dans une tragédie. C'est le premier choc. Le deuxième choc c'est de ne pas savoir [pour le don] , soutient la directrice de Transplant Québec.

Martine Bouchard, la directrice générale de Transplant Québec, espère attirer l'attention des parlementaires et du public pour qu'il y ait un débat et une réforme pour les dons d'organes. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Il y a aussi l’enjeu du manque d’expérience des professionnels de la santé qui peut parfois jouer contre la disponibilité des organes. Comme les situations propices au don sont rares, les professionnels au chevet des personnes décédées peuvent ne pas les reconnaître.

Ça se peut qu'ils ne réalisent même pas que c'est un donneur potentiel, donc il n'appelle même pas Transplant Québec, la famille n'est même pas approchée pour le consentement donc c'est un donneur jamais identifié et ce sont des organes qui auraient pu aider quelqu'un et sauver une vie , relate le directeur médical des dons d’organes chez Transplant Québec, Dr Matthew Weiss.

Front uni de l'opposition

L’organisme dit tout de même sentir une écoute de la part du gouvernement. Et pour leur part, les partis de l’opposition ont aussi l’intention de faire bouger les choses pour la Journée mondiale du don d’organes.

Les députés responsables en matière de santé du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire et du Parti québécois se rallieront mardi après-midi lors d’un point de presse pour exprimer leur intention d'étudier des moyens pour faciliter le don d'organes, notamment par l'instauration de la présomption de consentement, comme c’est le cas ailleurs au Canada.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette.