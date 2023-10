La tour du quai MacPherson de Magog sera reconstruite

Construite il y a environ 24 ans, la tour du quai MacPherson de Magog est rendue au bout de sa vie. Les membres du conseil municipal ont décidé, lundi soir, qu'une reconstruction de l'infrastructure était nécessaire.

Ce sont les résultats d'une analyse de structure réalisée récemment qui ont poussé les élus municipaux à prendre une telle décision.

Il y a régulièrement des inspections. Lors de la dernière d'entre elles, on nous a suggéré de la fermer, d'empêcher les gens de monter à l'intérieur, parce que ça pouvait être dangereux si on montait. [...] Finalement, avec les inspections plus poussées, on nous dit qu'on doit la démanteler , a confié la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, au micro de Par ici l'info.

La structure de la tour du quai MacPherson est faite de bois. Cela fait en sorte que de l'eau stagnante peut s'infiltrer à l'intérieur et y demeurer par la suite, affablissant l'infrastructure.

On se doit de suivre ces règles-là quand il y a une inspection. Elle sera donc démantelée. Cependant, on considère que c'est encore une figure emblématique du paysage magogois. Ainsi, en 2024, le plus tôt possible, on va reconstruire une tour de la même hauteur, du même type , a ajouté Nathalie Pelletier.

La mairesse de Magog souhaite d'ailleurs que la nouvelle tour soit construite avec un matériau plus durable que le précédent.