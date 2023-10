Moncton évalue les sites potentiels pour la construction d’un nouveau centre aquatique

Le conseil municipal de Moncton fait un premier pas vers la construction d’une piscine intérieure, en votant pour que le personnel de la ville explore des emplacements potentiels et des modèles de partenariat pour un centre aquatique.

Le vote a eu lieu lundi après que les conseillers ont reçu une étude commandée par la ville à Sierra Planning and Management Inc. examinant la faisabilité de la construction de nouvelles piscines intérieures ou extérieures au cours de la prochaine décennie.

L’entreprise de Toronto s'est penchée sur la population, le nombre de piscines existantes dans la région, ainsi que leur utilisation, pour arriver à la conclusion que Moncton aura besoin d’un centre aquatique d’ici 10 ans.

Si la croissance de la ville se poursuit, le besoin passera à deux centres aquatiques d’ici 2046, a déclaré Jon Hack, directeur de la société torontoise.

Jocelyn Cohoon, directrice générale des services communautaires de Moncton, a indiqué que le conseil sera invité à inclure des fonds dans les budgets futurs pour une planification plus poussée.

L’étude découle du plan des loisirs de la ville approuvé plus tôt cette année, qui recommandait une analyse en vue d'un éventuel centre aquatique.

Pas de piscine intérieure appartenant à la ville

Il n’y a actuellement pas, à Moncton, de piscines intérieures appartenant à la municipalité. Il y a une piscine accessible au public au YMCA du centre-ville et un accès limité à la piscine du CEPS de l’Université de Moncton.

Dieppe a son propre centre aquatique, tandis que Riverview prévoit un centre de loisirs avec une piscine qui remplacera une piscine intérieure existante.

Le rapport du consultant indique que la ville devrait essayer de s’associer à l'Université de Moncton alors qu’elle envisage de remplacer sa piscine afin que le nombre de piscines existantes soit maintenu.

Le rapport estime également que la ville a besoin d’une autre piscine extérieure dans le nord-ouest, qui compte deux piscines extérieures appartenant à la municipalité. L’une se trouve dans le parc Centennial et l’autre dans l’est, près du centre-ville.

Le rapport recommandait à la ville de considérer une piscine intérieure comme faisant partie d’un centre récréatif régional avec d’autres caractéristiques comme une piste de marche et des salles communautaires.

Sinon, il a suggéré un ajout à une installation récréative existante comme le Colisée.

Le rapport a suggéré la partie nord de la ville pour les nouvelles installations aquatiques, en raison de la croissance prévue et de la rétroaction du public. Toutefois, aucun site spécifique n’est recommandé.

Le rapport a examiné plusieurs sites qui sont déjà publics. Le complexe du Colisée ou le campus universitaire ont été considérés comme les plus réalisables.

Un projet de 20 à 62 millions $

Le rapport indique le nouveau centre aquatique devrait comprendre jusqu’à trois bassins : une piscine de 25 mètres avec six à dix couloirs et des tremplins, une piscine de loisirs pouvant contenir des jeux d’eau et une piscine thérapeutique plus chaude.

Le rapport suggère qu’un centre récréatif régional pourrait être de l’ordre de 65 000 à 100 000 pieds carrés.

Le coût potentiel des installations de cette envergure se situe entre 20 et 62 millions de dollars, selon les estimations d’autres installations proposées au Canada.

Jocelyn Cohoon a signifié que la ville tenterait probablement d’obtenir du financement d’autres ordres de gouvernement et d’autres sources de financement si les plans allaient de l’avant.

Nous savons que les piscines coûtent cher. Nous savons qu’elles ne rapportent pas d’argent. Mais nous voulons certainement déterminer quelle est la meilleure façon d’utiliser les fonds publics pour répondre aux besoins de nos citoyens.

Les consultants ont tenu plusieurs réunions publiques pour recueillir des commentaires et un sondage en ligne a reçu près de 1800 réponses. Le rapport indique qu’il y a de nombreux appuis pour un nouveau centre aquatique.

L’enquête a révélé que la plupart des centres aquatiques fonctionnent avec un déficit et sont subventionnés par les municipalités. Parmi les personnes interrogées, 49 % ont répondu qu’elles ne voudraient pas payer plus d’impôts pour éponger un déficit.

Un seul conseiller a voté contre la recommandation voulant que la municipalité examine les prochaines étapes.

Le conseiller municipal Paul Richard s’est dit déçu que le rapport penche vers une piscine extérieure à l’extrémité nord de la ville au lieu de la région de Parkton entre Mountain Road et le boulevard Wheeler qu’il représente avec des résidents à faible revenu.

Il y a des enfants là-bas qui n’ont pas, n’auront pas, la possibilité d’aller dans des endroits [comme] Centennial Park. Ce n’est pas si loin, mais ils pourraient ne jamais y aller , craint-il.