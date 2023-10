Une serre quatre saisons pour la banque alimentaire de Red Deer

Green Iglu, un organisme à but non lucratif qui vise à freiner l’insécurité alimentaire, est venu en aide à la banque alimentaire de Red Deer pour construire une serre capable de produire des légumes frais toute l'année.

Même si l’hiver est bientôt à nos portes, il y a encore des légumes dans une serre de recherche de Raygan Solotki, la directrice générale de l'organisme. Green Iglu aide des communautés, comme des banques alimentaires ou des Premières Nations, à installer des serres et dômes quatre saisons. L'organisme offre aussi des programmes d’éducation en lien avec l'alimentation.

Ouvrir en mode plein écran Raygan Solotki, directrice générale de Green Iglu, explique que les serres utilisent des revêtements thermiques afin de profiter de la chaleur du soleil et limiter l'utilisation de l'électricité. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Raygan Solotki a commencé à travailler avec l’organisme dans les Territoires du Nord-Ouest, mais elle affirme que l’insécurité alimentaire peut arriver n’importe où, même à Red Deer.

Venant d’Inuvik, mon impression de l’Alberta était un pays de lait et de miel, en raison de toutes les fermes et l’agriculture, mais ce n’est pas le cas, affirme-t-elle. Il y a encore des gens qui ont des difficultés.

En partenariat avec un autre organisme de bienfaisance, elle a aidé la banque alimentaire de Red Deer à mettre en place un dôme géodésique chauffé. Ce type de serre permettra aux clients de la banque alimentaire de se procurer des fines herbes, de la salade et des légumes frais et abordables toute l'année.

Ils peuvent avoir des légumes frais chaque semaine plutôt que de se demander ce qui va rentrer, ajoute Raygan Solotki. Ils auront plus de contrôle.

La banque alimentaire de Red Deer, qui vient en aide à environ 1100 familles, affirme que le nouveau dôme aide déjà la communauté.

Ouvrir en mode plein écran En plus de ce dôme géodésique, la banque alimentaire de Red Deer aura bientôt aussi une installation hydroponique, afin d'offrir des aliments frais lors de toutes les saisons. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Le directeur général, Mitch Thomson, explique que ça fait partie d’un plan plus vaste qui vise à offrir aux familles plus de produits frais plutôt que des produits en conserve.

Publicité

Des dômes comme ceci ont fait leurs preuves dans l’Arctique, donc c'est logique de le faire ici à Red Deer , affirme-t-il.

Une installation hydroponique, mesurant plus de 15 mètres et construite dans un ancien conteneur d’expédition, est en préparation et devrait être prête pour l’hiver. Mitch Thomson ajoute que ce système permettra de faire pousser environ 500 laitues par semaine.

Ça va vraiment faire une différence, dit-il. On pourra cueillir les plantes et les donner aux familles le jour même.

Avec les informations de Dan McGarvey