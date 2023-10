La violence armée a poursuivi son recul cet été à Montréal

Alors qu’on s’attendait à « un été chaud » cette année dans les rues de Montréal au SPVM, le service de police constate au contraire que la diminution des événements de violence armée amorcée en janvier s’est poursuivie dans la Métropole au cours de la période estivale.

Dans son bilan préliminaire des quatre derniers mois publié mardi, le corps de police rapporte 35 événements impliquant la décharge d’une arme à feu sur son territoire entre le 1er juin et le 30 septembre dernier alors qu’on en recensait 43 en 2022 au cours de la même période.

De juin à septembre 2023, la police a par ailleurs comptabilisé 5 meurtres et 13 tentatives de meurtre par arme à feu contre 8 meurtres et 20 tentatives un an plus tôt.

Globalement, les statistiques démontrent une baisse des événements par armes à feu de 25,4 % en comparaison à la saison estivale de l'an dernier , se félicite le SPVM .

Les policiers de la Ville ont aussi procédé cet été à 133 arrestations en lien avec des événements impliquant des armes à feu et saisi 258 armes sur leur territoire qui couvre l’ensemble de l’île de Montréal.

Les résultats encourageants confirment […] que la diminution des événements de violence armée, qui avait été constatée de janvier à mai dernier, s’est poursuivie au cours des quatre derniers mois.

Plus globalement, le SPVM rapporte cette année 109 événements impliquant la décharge d’une arme à feu, incluant les meurtres et tentatives de meurtre, entre le 1er janvier et le 30 septembre. C’est 46 de moins qu’à la même période en 2022, soit une baisse de 29,7 %, souligne-t-on.

Pour l’inspecteur David Shane, porte-parole et responsable des communications du SPVM , l’unité de mesure la plus importante à considérer en matière de violence armée est […] le nombre d’événements qui sont survenus .

Nous avons réussi à faire baisser ce nombre de près de 30 % à Montréal depuis le début de l’année et nous sommes satisfaits de cette réduction significative, tout en demeurant pleinement conscients de l’importance de poursuivre nos efforts sur plusieurs fronts.

Pour le SPVM , cette baisse des événements de violence armée dans la métropole est due à plusieurs facteurs , notamment à une augmentation de la visibilité policière, des enquêtes criminelles, de la prévention et des activités de renseignement.

Publicité

Le fait d’avoir fait évoluer notre stratégie, en mettant en place des collectifs au début de la saison estivale pour effectuer de la dissuasion ciblée, est une mesure additionnelle qui est aussi venue nous aider , ajoute l’inspecteur Shane.

Les collectifs sont des équipes qui réunissent des policiers et des civils qui disposent d’expertises variées qui se concentrent sur des individus présentant des comportements à risque élevé en matière de violence armée . Les collectifs interviennent aussi auprès des victimes de violence armée afin de prévenir les gestes de vengeance.

En ce qui a trait à la saisie d'armes, le SPVM rapporte en avoir saisi 637 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023 contre 453 lors de la même période en 2022.

Confronté à une montée notable de la violence armée ces dernières années, particulièrement à Montréal, le gouvernement du Québec a multiplié les investissements pour combattre le phénomène aggravé par la prolifération du trafic d'armes de poing.

Une récente compilation effectuée par Radio-Canada révèle que plus d’un demi-milliard de dollars ont été alloués à cette lutte depuis l’automne 2021.