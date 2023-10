Dans l’univers de l’artiste visuel Paul-Édouard Bourque

Paul-Édouard Bourque présente sa nouvelle exposition Vision & Dialogue au Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Pour l'occasion, il nous ouvre les portes de sa démarche artistique.

L'exposition Vision & Dialogue est présentée au Musée des beaux-arts Beaverbrook jusqu'au 31 décembre 2023.

Malgré 45 ans de carrière derrière le tablier, celui que l'on connait pour sa démarche axée sur la construction et la représentation de l'image, ne semble pas essoufflé et est encore très proactif dans sa création.

Sa plus récente exposition est réalisée conjointement avec l’artiste américaine Jennifer Pazienza. Une intéressante cohabitation entre leurs deux corpus d’œuvres dichotomiques, mais subtilement interreliés.

L'exposition Vision & dialogue réunit le travail des artistes visuels Paul-Édouard Bourque et de l'Américaine Jennifer Pazienza.

Alors que Jennifer Pazienza s’intéresse aux souvenirs en lien avec les paysages passés par des œuvres rondes et saisonnières, Paul-Édouard Bourque, lui, s’intéresse à la géographie du visage humain.

C’est par l’entremise de 12 œuvres de formats différents, des répliques d’un autoportrait de l’artiste, tirée d’une photographie de lui-même lorsqu’il était jeune homme, que Paul-Édouard se replonge dans sa nostalgie.

Dans cette exposition, Paul Édouard Bourque explore la géographie du visage humain avec douze œuvres de différents formats.

Les portraits ont été reproduits à l’aide de projection sur de grandes toiles de papiers, réalisée simplement à l’aide de petits points noirs.

C’est une photo qu’un photographe avait prise de moi en 1987 pour un journal. J’ai repris la photo, j’en ai fait une photocopie et j’ai agrandi ça et j’ai utilisé un vieux rétroprojecteur à diapositive et j’ai projeté sur les murs pour recréer à l’aide de points noirs ces portraits colossaux qui occupent l’espace de l’exposition , mentionne l’artiste.

Dans la tête de l'artiste

Paul-Édouard Bourque nous accueille chez lui et nous propose quelques réflexions philosophiques sur ce que représente le travail d'un artiste visuel.

On s'autocritique, on se passe au "bat" nous même les artistes et ça fait partie de processus.

Après plus de quatre décennies à faire des essais-erreurs, l'artiste se cherche encore, et c'est même pour lui primordial d'être curieux et de se réinventer.

On découvre et on recherche et c'est intéressant puisque il y a des découvertes que c'est très positif et d'autre fois moins. Il y a des moments de doute où l'on se pose des questions et c'est normal. Il y'a des journées où je suis très satisfait et je peux arriver le lendemain et regarder ce que j'ai fait et là ça ne fonctionne plus, c'est normal, affirme Paul-Édouard Bourque.

Comment la machine créatrice fonctionne? Doit-on lui tordre le bras, où la laisser aller naturellement? Le peintre soutient que pour lui, tout dépend du contexte.

Les deux vraiment! Souvent lorsque je travaille avec ce genre de projet d'exposition, ça demande oui de regarder les dates de tombées et d’aménager notre temps. Il y'a parfois des barèmes, mais du côté de ma création des fois je m'impose des moments sans distraction et je prends avantage de ça et là ça peut venir naturellement, mentionne-t-il.

Les portraits sont reproduits à l'aide de projection sur de grandes toiles de papiers, réalisée simplement à l'aide de points noirs.

Et lorsqu'on l'on passe de l'autre côté, du point de vue du spectateur, ne serait-ce pas la chose la plus naturelle de ne pas savoir pour quelle raison il affectionne ce qu'il voit? D'être seulement contemplatif et de ne pas pouvoir expliquer ses sentiments et ses réactions face à l'œuvre.

Paul-Édouard Bourque répond que : des fois en musique, c'est difficile de dire pourquoi j'aime tel morceau plus qu'un autre. Il y a des raisons qui font partie de notre vécu, de notre bagage culturel et il y a un un côté subjectif qui vient du plus profond de notre âme et on ne peut pas se l'expliquer. C'est intéressant par ce qu'on ne veut pas nécessairement en avoir une réponse.

L'exposition Vision & Dialogue de Paul-Édouard Bourque et Jennifer Pazienza est en montre au Musée des beaux-arts Beaverbrook jusqu'au 31 décembre.