La commissaire des droits de la personne de la Saskatchewan démissionne

Après avoir occupé le poste de commissaire des droits de la personne en Saskatchewan pendant neuf ans, Heather Kuttai a annoncé sa démission lundi. Elle indique que cette décision est motivée par son désaccord avec le projet de loi de la province sur les droits parentaux.

Dans une lettre adressée au premier ministre Scott Moe, Heather Kuttai a affirmé que sa décision n'avait pas été prise à la légère.

Je ne peux plus continuer. Je suis fortement en désaccord avec le projet de loi qui oblige les enseignants à demander l'autorisation parentale pour changer le nom et/ou les pronoms d'un enfant lorsqu'il est à l'école , explique-t-elle dans sa lettre.

Il s'agit d'une attaque contre les droits des personnes trans, non binaires et des enfants de divers genres. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçue par ce gouvernement pour lequel j'ai travaillé et soutenu pendant les neuf dernières années.