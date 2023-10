Flex-N-Gate signe un partenariat pour produire des batteries à recharge rapide

Le fabricant de pièces automobiles Flex-N-Gate s’associe avec l'entreprise israélienne StoreDot pour fabriquer des batteries pour voitures électriques rechargeables en quelques minutes à Windsor.

L'usine windsoroise de Flex-N-Gate fabriquera ces batteries destinées au marché des constructeurs automobiles américains.

StoreDot voit dans ce partenariat une chance d'accéder à une capacité de production de masse sur le continent. Avec la performance de ses batteries, l'entreprise israélienne cherche à offrir la même expérience que le ravitaillement d’une voiture à moteur à combustion conventionnelle .

Promesse d'une recharge extrêmement rapide

Nous appelons cela la recharge extrêmement rapide (Extreme fast charging, en anglais). Elle permet de recharger en 5 min une voiture électrique pour une distance de 160 km , explique Doron Myersdorf, PDG et cofondateur de StoreDot. D'ici 2032, l'objectif sera d'offrir autant d'autonomie en seulement 2 min.

« Nous travaillerons ensemble pour présenter une solution aux constructeurs de véhicules électriques, notamment General Motors, Ford et Stellantis ou à tout autre constructeur américain de véhicules électriques », explique Doron Myersdorf, PDG et cofondateur de StoreDot.

Guido Benvenuto, vice-président des ventes mondiales de Flex-N-Gate, est ravi de l’accord avec la compagnie StoreDot, selon un communiqué rendu public au début du mois d’octobre.

Nous sommes honorés de collaborer avec StoreDot, un leader reconnu de l’innovation dans le domaine des batteries pour véhicules électriques , y explique-t-il.

Du côté de M. Myersdorf, son entreprise propose un modèle différent des batteries traditionnelles à base de lithium.

Nous utilisons du silicone à l’intérieur de la batterie pour remplacer le graphite afin de permettre cette performance , précise-t-il.

Le test des batteries est en cours dans une quinzaine de pays dans le monde et la production de masse sera envisagée en 2025 ou en 2026 , ajoute-t-il.

Course dans la recherche sur les batteries de voitures électriques

Le PDG de Mobilité Électrique Canada, Daniel Breton, soutient que le Canada est parmi les cinq pays au monde qui investissent le plus dans la recherche et le développement en matière de batteries pour véhicules électriques.

Faire passer le temps de la recharge d'une heure à moins de 10 min va faire la différence dans l'industrie, analyse Daniel Breton.

C’est intéressant de voir une nouvelle entreprise qui travaille sur une nouvelle chimie de batterie venir s’installer au Canada , se réjouit-il.

Pour lui, ce partenariat entre Flex-N-Gate et StoreDot démontre une nouvelle fois le leadership du Canada en matière de recherche et le développement pour les batteries d’avenir.

Selon Daniel Breton, la majorité des constructeurs automobiles ne s’intéressaient pas aux véhicules électriques ou étaient contre pendant de nombreuses années. L’heure est au rattrapage, constate-t-il.