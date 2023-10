Une vidéo de sensibilisation à la sécurité des piétons réalisée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Richmond et publiée sur Internet suscite beaucoup de réactions. De nombreux internautes estiment que les policiers pointent du doigt le comportement des piétons lors d'accidents, plutôt que celui des automobilistes.

La vidéo, publiée vendredi sur X (anciennement Twitter) et sur YouTube, a été vue plus de 4 millions de fois. Sa publication a été accompagnée de nombreux commentaires. Honte à vous , supprimez ça , ou encore c’est cruel .

De nombreux internautes estiment que la vidéo se concentre sur les efforts que les piétons doivent faire pour que les collisions avec les véhicules soient évitées. Ils regrettent que la responsabilité des automobilistes ne soit pas davantage mise en avant dans la vidéo.

Il y a chaque année des campagnes de sécurité routière qui rejettent la faute sur les victimes. Elles pointent du doigt les usagers de la route vulnérables, c'est-à-dire tous ceux à part les automobilistes , explique Lucy Maloney de Vision zéro, un groupe qui a pour objectif de mettre un terme aux accidents mortels de la route.

La vidéo, qui dure 41 secondes, est accompagnée d’un message : La sécurité des piétons est une route à deux sens . On y voit une jeune femme sortir faire une marche. Elle porte des vêtements sombres et a des écouteurs sur les oreilles. Elle appuie sur le bouton du passage piéton puis traverse lorsque la signalisation lumineuse se déclenche.

Dans la vidéo, le piéton devient invisible. Un conducteur en train de manipuler son téléphone portable freine brutalement et s’arrête juste devant la jeune femme.

La jeune femme qui traverse n’a rien fait d’illégal , commente Lucy Maloney, qui estime qu’une meilleure conception des routes pour ralentir les véhicules et le respect des règles de conduite contribueraient à la sécurité.

Dans le descriptif accompagnant la vidéo, la GRC de Richmond rappelle que les piétons doivent traverser sur les passages piétons, établir un contact visuel avec les conducteurs lorsqu'ils traversent la rue, retirer leurs écouteurs et ne pas regarder leur téléphone lorsqu'ils traversent la route. Ils doivent également porter des vêtements réfléchissants dans la mesure du possible.

Dans un communiqué, la GRC de Richmond a estimé que les réactions à sa vidéo étaient extrêmement décourageantes . Les policiers expliquent qu’ils font chaque année une campagne de sécurité routière destinée aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes et que c’est la première fois qu’ils font une vidéo.

Le but de la vidéo est de réduire les préjugés, de sauver des vies, de sensibiliser… et non de dire que X a mieux agi que Y.