L'Université du Cap-Breton n’en fait pas assez pour desservir ses nombreux nouveaux étudiants étrangers, selon un professeur du département de psychologie.

Éric Thériault raconte comment le nombre d’étudiants a augmenté de manière exponentielle et que les services n’ont pas suivi.

Il y a 5 ans, on était une université de 3000 et on a triplé dans l'espace de 5 ans, mais on n'a pas triplé les ressources , dit-il. On est habitué à avoir des salles de classe de 20, puis on a des salles de classe de 200!

Éric Thériault est un professeur du département de psychologie de l'Université du Cap-Breton.

Le professeur rapporte que le portail du site internet pour les étudiants est très lent, car il est utilisé au-delà de ses capacités.

La bibliothèque n'a pas triplé dans sa capacité , explique-t-il. Le nombre de résidences n’a pas triplé, le nombre de logements en ville n'a pas triplé et on a vraiment beaucoup de misère à se rattraper.

L'augmentation du nombre d'étudiants a aussi des impacts négatifs majeurs sur toute la communauté et ça depuis quelques années déjà.

La population du Cap-Breton, en diminution depuis des années, a augmenté grâce aux étudiants étrangers de l'Université du Cap-Breton.

Le système de transport en commun du Cap-Breton est débordé. La région qui souffre déjà de la pénurie de médecins devra desservir encore plus de gens, mais c’est l’impact sur le logement qui est le plus criant, reconnaît Éric Thériault.

Avant, c'était des étudiants qui habitaient ici, donc la plupart avaient déjà un logement à la maison avec maman et papa , indique le professeur. Mais là, on a des élèves qui viennent de l'international, 77 % soit 7111 nous arrivent de l'international et donc ça c'est du logement, c'est beaucoup, c'est beaucoup demandé de cette communauté.

Par contre, dans une entrevue à l'Émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-.L., Éric Thériault souligne que tous ces étudiants étrangers ont aussi contribué à revitaliser une région qui n’était pas très florissante. Il reconnaît aussi que l'Université du Cap-Breton, comme bien d’autres, a besoin de ces étudiants et de leurs frais universitaires plus élevés pour rester à flot.

Une illustration de la faculté de médecine qui est prévue pour 2025 à Sydney, au Cap-Breton.

On a des surplus budgétaires qu'on n'a jamais vus , dit le professeur. On parle d'énormes investissements capitaux, deux nouveaux édifices qu'on va construire et il semble qu’on va absorber le campus du Collège communautaire Marconi pour être capable de survivre en fin de compte le nombre d'élèves.

Il précise que l’Université avait prévu un maximum de 7000 étudiants dans son plan stratégique sachant que c’était le nombre de personnes que l’établissement pouvait accueillir.

Les 2000 personnes de plus font vraiment pression sur la communauté. Il convient que l’Université du Cap-Breton n’est pas restée les bras croisés. Mais les travaux pour ajouter des logements étudiants et des salles de classe vont prendre encore du temps. En attendant, les professeurs comme lui doivent continuer d’enseigner.

Avec les information de l'Émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-.L.