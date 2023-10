Évacuations au Moyen-Orient : inquiétudes chez des Libanais de Sherbrooke

Au moment où la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly appelle les ressortissants canadiens à quitter rapidement les zones de conflit au Moyen-Orient, la communauté libanaise de Sherbrooke craint un embrasement et s'inquiète pour ses proches restés au pays.

Parmi les membres de la communauté, Renda Elmir est née au Québec de parents libanais venus chercher la paix ici il y a une quarantaine d'années. Elle est désormais copropriétaire du restaurant Beyrouth, fondé par son père, en plus d'occuper le rôle de présidente de l'Association des Libanais à Sherbrooke.

Ici, on a la chance d'être en sécurité. On a la chance de pouvoir dormir sans avoir la crainte qu'une bombe nous tombe sur la tête , a-t-elle confié à Radio-Canada, mardi.

Ouvrir en mode plein écran Renda Elmir et son conjoint Ziad Fahmé, copropriétaires du restaurant Beyrouth, sont tous deux inquiets pour leurs proches au Liban. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

À l'heure où la tension monte à la frontière entre Israël et le Liban, elle s'inquiète pour ses proches, tout comme son conjoint Ziad Fadmé.

Publicité

Ma mère, toute sa famille est au Liban, même chose du côté de mon conjoint. [...] C'est sûr que c'est encore dans la crainte que vivent les Libanais. On n'avait pas besoin de ça présentement , a ajouté Renda Elmir.

Malgré ses appréhensions, la présidente de l'Association des Libanais à Sherbrooke garde espoir. Elle croit que ses proches sauront se sortir de cette fâcheuse situation.

On reste confiants, parce que c'est un bon pays avec de bons citoyens. Les gens là-bas sont travaillants, ce sont des gens forts mentalement.

J'ai confiance en mon peuple. On continue de se relever après chaque bataille.

Mme Elmir se désole de constater que les Libanais ne peuvent vivre sans la crainte.

Publicité

Ils ne peuvent pas vivre un jour normal, se dire que rien ne va arriver pendant une journée. Ça reste très instable.

Message lancé à Ottawa

Devant ce conflit armé qui ne s'essouffle pas au Moyen-Orient, Renda Elmir espère que le Canada accueillera sur son territoire davantage d'immigrants libanais, leur permettant ainsi de fuir la guerre.

Au Liban, les gens en général sont très éduqués. Ce sont des gens qui possèdent des diplômes, qui seraient un plus pour le Canada, pour le Québec. Aider à l'immigration, ce serait important et bénéfique, que ce soir pour le Canada et pour le Liban.

En toute connaissance de cause, c'est très rare que les Libanais qui viennent au Canada ne sont pas sur le marché du travail ou aux études. Ce sont des gens qui participent activement dans la communauté.

En attendant une éventuelle action canadienne, l'Association des Libanais de Sherbrooke ne peut qu'espérer la fin du conflit armé qui oppose le Hamas à Israël.

Au Liban, les dernières années ont été vraiment difficiles, donc on espère vraiment un peu plus de tranquilité pour les habitants.

On est inquiets pour le Liban. Si on ramène ça à nous, on va toujours plus s'inquiéter pour sa famille ou son peuple.

Ce n'est pas une question de religion ou de nationalité. Je pense qu'humainement, que ce soir pour les Palestiniens ou pour les Israéliens, ce qu'on souhaite c'est la paix dans le monde. On souhaite que chaque pays prenne sa part et respecte celle des autres , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Guylaine Charette