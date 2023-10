La Ville de Rimouski octroie un prêt sans intérêt de 445 000 dollars au comité qui a organisé la 57e Finale des Jeux du Québec en juillet dernier.

Celle qui était directrice de l'événement, Chantal Pilon, assure que le comité organisateur prévoit de rembourser la totalité de la somme prêtée par la Ville au cours des prochaines semaines. Sports Québec et le gouvernement du Québec nous remboursent après le dépôt du rapport final, mais c'est long à rédiger , explique-t-elle.

Ce rapport financier sera déposé d'ici deux semaines, selon l'ex-directrice.

Elle indique que des fournisseurs attendent d'être payés depuis le début du mois d'août. On ne veut pas léser nos commerçants locaux et les faire attendre encore , dit-elle.

La facture du transport des athlètes entre les différents sites de compétition représente à elle seule presque la moitié des sommes dues.

On savait que ce serait plus difficile [de payer] à la fin. La Ville, étant un partenaire des Jeux, on [lui] a demandé un petit coup de main.