Une adolescente témoigne au procès d’un policier accusé d’agression sexuelle

Le procès d’un agent de la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick accusé d’agression sexuelle sur une mineure a commencé lundi avec le témoignage de la plaignante.

Cinq accusations pèsent sur l’agent Osama Ibrahim, soit voies de fait, agression sexuelle, étranglement, usage ou menace d’usage d'une arme et abus de confiance.

Le policier affecté au détachement de la GRC de Woodstock à répondu aux cinq accusations en décembre en se disant non coupable.

Une ordonnance de la cour protège l’identité de la plaignante.

Durant son témoignage, l’adolescente a expliqué qu’ils se sont rencontrés en décembre 2021 et qu’ils avaient respectivement 16 ans et 27 ans. Elle est aujourd’hui âgée de 18 ans.

Selon elle, le policier en uniforme fréquentait le restaurant où elle travaillait et il avait noué une amitié avec son père et son frère.

Les mauvais traitements allégués

L’agent Ibrahim allait souvent chez l’adolescente dès janvier 2022 et il lui a dit, selon elle, qu’il avait l’intention de la demander en mariage.

L’adolescente affirme que sa mère a dit au policier qu’elle était trop jeune pour un mariage et qu’ils devraient d’abord mieux se connaître.

Selon la plaignante, il montrait souvent ses armes à sa famille et il est devenu dominant et violent quand ils étaient seuls. Il me menaçait avec elles pour faire des choses.

L'accusé, Osama Ibrahim, est sorti du palais de justice en courant sous la pluie jusqu'à une voiture qui l'attendait le 16 octobre 2023.

Elle accuse le policier de l’avoir frappée, pincée, mordue, de lui avoir tiré les cheveux, de l’avoir giflée, poussée et empêchée de partir. J’avais peur parce qu’il me faisait mal. Lorsque j’avais mal, il était content.

Selon elle, il s'asseyait souvent sur le divan, il l’obligeait à s’asseoir par terre et à lui faire un massage. Il me traitait comme une esclave.

Elle soutient qu’elle lui répétait d’arrêter de la traiter ainsi et qu’il lui ordonnait de se taire. Il disait : "Je suis plus âgé, je suis dans la GRC, je sais mieux que toi".

Lorsqu’ils étaient seuls, selon elle, il essayait aussi de l’embrasser et de toucher d’autres parties de son corps, dont ses seins. Je lui disais clairement d’arrêter cela, que je refusais qu'il fasse cela.

L’agent Ibrahim l’a étranglée à plusieurs reprises, selon l’adolescente. Elle dit qu’il voulait savoir combien de temps elle pouvait subir cela.

Des enregistrements vidéos présentés en cour

Le procureur de la Couronne, Christopher Lavigne, a présenté des enregistrements vidéos où l’on voit Osama Ibrahim manipuler physiquement la plaignante. Il lui bloquait le passage, il la retenait et l’empêchait de retourner travailler. Dans l’un de ces enregistrements, on voit l’adolescente tomber sur le plancher.

Les accusations ont été portées contre l'agent Ibrahim à la suite d'une enquête de l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse (SiRT).

Durant le contre-interrogatoire, l’avocat de la défense, T. J. Burke, a remis en question certaines parties du témoignage de l’adolescente en avançant qu’elle était en colère contre son client parce que ce dernier avait refusé de l’épouser.

L'adolescente a répliqué qu’elle avait informé ses parents des mauvais traitements allégués tandis qu’Osama Ibrahim voulait toujours l’épouser.

Le contre-interrogatoire doit se poursuivre mardi. La cour a prévu sept jours pour ce procès.