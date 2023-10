L’augmentation des projets routiers à Winnipeg sera due à un flux de financement, selon le président de l’Association manitobaine de construction routière, selon le président de l’Association manitobaine de construction routière, Chris Lorenc.

Cette année marque la fin d’un accord de financement à trois niveaux de gouvernement sur une durée de quatre ans. Ce financement est destiné à accélérer les projets de rénovation des rues régionales qui soutiennent 80 % du trafic de Winnipeg , explique-t-il.

En plus de cela, la Ville a choisi de ne faire que des projets ayant une plus grande portée dans le but de maximiser le moindre dollar des programmes disponibles et d'avoir, le moins d’impact à long terme sur la circulation , ajoute-t-il.

La Ville de Winnipeg a plus de 200 projets routiers prévus cette année et la majorité d’entre eux sont terminés ou proches de l’être, selon la présidente du comité d’orientation des travaux publics, Janice Lukes.

Difficultés saisonnières

À Winnipeg, la construction des routes se fait pendant six mois, si les conditions météorologiques le permettent.

Nous sommes une industrie saisonnière. Nous dépendons en partie de mère Nature pour savoir quand nous pouvons commencer et combien de temps nous pouvons travailler pendant les mois d’automne. Nous espérons donc que le temps nous permettra de travailler jusqu’à la fin du mois d’octobre, voire jusqu’à la mi-novembre , affirme Chris Lorenc.

Jocelyn Brodeur Putschker, une résidente de Winnipeg, raconte que les chantiers l’ont mise en retard plus d’une fois.

Partout où je vais, il y a des travaux, même quand je prends l'autobus et cela met tout le monde en retard. (…) Que cela soit en bus ou en voiture, on est toujours retardé , indique-t-elle.

Le projet de réhabilitation de la rue Goulet et la reconstruction de la rue Des Meurons qui l’accompagne ne faisaient pas partie du programme accéléré. Il a débuté à l’automne 2022 et devrait s’achever ce mois-ci.

Le projet s’est avéré être un véritable défi pour Myron Bartok qui utilise un déambulateur pour se déplacer. Il vit dans un appartement au nord de la rue et a besoin de traverser pour faire ses courses à l'épicerie la plus proche.

La situation a été terrible , dit-il en sortant du magasin avec un sac de panais.

La situation n’a cessé d’empirer. Ils ont fait de leur mieux pour atténuer les problèmes, mais c’est trop. Je dois marcher à presque deux pâtés de maisons, parce que je descends dans les allées, pour rentrer chez moi et aller au Safeway.

Sajjad Akhtar vit dans le quartier depuis 10 ans et dit que cette section de la rue Goulet était en piteux état et était souvent inondée pendant les tempêtes.

Marcher sur le trottoir, surtout quand il pleut, était très très difficile pour nous , dit-il. Je me suis parfois dit que je voulais pêcher ici, sérieusement, mais désormais la construction va améliorer les choses.

La présidente du comité d’orientation des travaux publics, Janice Lukes, dit comprendre la frustration des Winnipégois.

Elle indique cependant que les équipes de chantier continueront de travailler jusqu’à ce que le gel arrive, alors qu’ils ont un mois d’octobre relativement chaud.

Dans l’ensemble, la saison de la construction a été bonne, mais c’est toujours comme ça, les gens travaillent jusqu’à la fin , a-t-elle affirmé. C’est presque fini. Ensuite, nous pourrons parler de la neige.

