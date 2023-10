Identité de genre : le mouvement d’opposition divisé par la guerre Israël-Hamas

La guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait-elle freiner le mouvement opposé à l’enseignement des notions liées à l'identité de genre dans les écoles au Canada?

Une nouvelle manifestation contre les directives scolaires en matière d'identité de genre était prévue le samedi 21 octobre à travers le Canada, mais l’un des principaux organisateurs du mouvement 1 Million March 4 Children a annoncé mardi qu’elle sera annulée par crainte de dérapages en lien avec le conflit israélo-palestinien.

Kamel el-Cheikh, cofondateur du groupe Hands Off Our Kids et l’une des principales figures de proue du mouvement qui avait mobilisé des milliers de personnes dans plusieurs villes canadiennes, le 20 septembre dernier, évoque des craintes sécuritaires en lien avec un éventuel débordement du conflit entre Israël et Hamas au reste de la région, citant notamment le Liban et la Syrie.

En raison de circonstances imprévues et du grand nombre de Canadiens qui sont préoccupés par le conflit [israélo-palestinien], nous avons le regret de vous informer que la manifestation du samedi 21 octobre 2023 sera annulée.

Dans un message envoyé sur le groupe WhatsApp des organisateurs locaux, M. el-Cheikh affirme que la colère est incroyablement forte en ce moment alors que les manifestations propalestiniennes prennent de l’ampleur à travers le pays . La question palestinienne est au centre des préoccupations et les musulmans du Canada sont dépassés par les événements au Moyen-Orient.

Il affirme, par ailleurs, ne pas pouvoir garantir la sécurité des enfants et des familles en raison de possibles émeutes qui pourraient se produire à Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto, Windsor et Ottawa , citant notamment des risques de contre-manifestations de la part du mouvement d'extrême gauche Antifa.

M. el-Cheikh, un entrepreneur de 43 ans basé à Ottawa, affirme cependant que la manifestation sera reportée à une date ultérieure , lorsque les esprits se seront calmés.

Des fissures dans le mouvement

Des divisions d’ordre organisationnel commençaient déjà à apparaître dans le mouvement lorsque Bahira Abdulsalam, qui était l’une des porte-parole de Hands Off Our Kids , a été écartée du groupe pour abus de confiance et complot visant à renverser le leadership , selon M. el-Cheikh.

Contactée par téléphone, Mme Abdulsalam, qui était candidate aux élections municipales de Toronto, a confirmé qu’elle ne fait plus partie du groupe Hands Off Our Kids , tout en indiquant avoir fondé son propre groupe, Leave Kids Alone . Mais, assure-t-elle, ce mouvement est un mouvement populaire, il n’y a pas un seul dirigeant [...] et c’est ça qui fait notre force .

Selon elle, il y aura quand même des manifestations qui seront organisées samedi, notamment en Ontario, dans des villes comme Toronto, Burlington, Mississauga et Kingston.

En ce qui concerne la sécurité des participants, nous sommes en communication avec la police et nous n’avons été jusque-là informés d’aucune menace nous visant , assure Mme Abdulsalam.

C’est sûr que ce qui se passe [au Moyen-Orient] est énorme et ça nous touche tous. Mais notre mouvement est un mouvement canadien avant tout, il faut laisser de côté nos différences et nous concentrer sur ce qui nous unit : l’éducation de nos enfants.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Mme Abdulsalam écrit : Le conflit israélo-palestinien a été utilisé comme stratégie pour créer des divisions au sein du mouvement pour les droits parentaux. Il est important d’en être conscient et de ne pas tomber dans ce piège. [...] Malgré nos différences de croyances religieuses, d’opinions politiques et d’origines culturelles, notre amour commun pour nos enfants nous unit.

Nous nous opposons à toutes les formes de violence, en particulier lorsqu’elles nuisent aux enfants et aux femmes, quels que soient leur religion ou le lieu où elles se produisent dans le monde , ajoute-t-elle.

Le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé un assaut sanglant contre Israël, faisant plus de 1300 morts, pour la plupart des civils. Côté palestinien, environ 3000 personnes ont péri dans les frappes de représailles israéliennes sur la bande de Gaza, qui est contrôlée par le Hamas et sous blocus israélien depuis 2006.

Sous ses publications sur X, de nombreux internautes l'accusent de diviser le mouvement en refusant de condamner explicitement le Hamas.

Par ailleurs, le groupe Facebook 1 Million March 4 Children , qui est géré par Mahmoud Mourra, l’un des organisateurs de la dernière manifestation contre l’identité de genre à l’école, s’est lui aussi dissocié du groupe Hands Off Our Kids de Kamel el-Cheikh.

Nous sommes un mouvement populaire. Nous n’appartenons à aucune organisation , peut-on lire dans un message publié mardi sur le groupe Facebook qui compte plus de 36 000 abonnés. Un groupe s'est retiré de la marche et a publié sur son site Internet une déclaration indiquant que la marche était annulée. Ce groupe ne représente pas tous les parents qui marchent. Nous n’annulons rien pour l’instant.

Nous sommes dans ce combat pour nos enfants , est-il encore écrit. Ne laissons pas d’autres problèmes sans rapport enfreindre notre chemin. Si nous ne défendons pas nos enfants, personne d’autre ne le fera.

Appelé à réagir à cette annonce, Kamel el-Cheikh avait peu de mots à dire : M. Mourra ne fait plus partie de notre mouvement. Il ne parle que pour lui-même .

M. Mourra, qui se trouve à Calgary, a quant à lui affirmé à Radio-Canada que l’avenir de ses enfants au Canada est beaucoup plus important pour lui que la guerre en cours au Moyen-Orient. La Palestine est à plus de 13 000 kilomètres d’ici , a-t-il dit lors d’un entretien téléphonique.