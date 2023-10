Un visiteur indésirable a pris racine dans une grande zone forestière de l'ouest d'Ottawa. Cependant, le groupe de conservation qui aide à entretenir la zone a trouvé une solution pour s'en débarrasser.

Le nerprun, une espèce d'arbre originaire d'Europe, est arrivé dans les forêts de la région, y compris le bois de Carlington à Ottawa. Et une fois qu’il a pris racine, il est bien difficile de s'en débarrasser.

Selon le Centre des espèces envahissantes, un groupe qui s'efforce de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces envahissantes au Canada, la plante est présente sur le bord des routes, le long des clôtures, dans les forêts et les champs, de la Nouvelle-Écosse à la Saskatchewan, en passant par l’Ontario.

Elle se reproduit de manière très agressive et pousse de manière prolifique , explique Derissa Vincentini, coordinatrice scientifique du groupe. Elle possède également des caractéristiques allélopathiques, ce qui signifie qu'elle libère des substances chimiques dans le sol qui peuvent inhiber la croissance d'autres plantes, y compris la régénération de nos arbres indigènes.

Les baies de cette plante sont également appréciées des oiseaux, poursuit Mme Vincentini. Mais comme les fruits n'ont aucune valeur nutritive, les oiseaux les excrètent rapidement et disséminent leurs graines.

Le nerprun pousse bien à l'ombre et perd ses feuilles plus tard que les autres arbres, ce qui lui permet de s'étendre sous la canopée et de voler le soleil aux plantes indigènes.

Recyclage du bois

L'association les Amis du bois de Carlington (Friends of Carlington Woods) a pu constater l'impact des espèces envahissantes sur les terres qu'elle contribue à protéger.

En 2022, le groupe a procédé à son premier grand arrachage de nerprun et a publié sur les réseaux sociaux un appel aux personnes intéressées à recueillir les arbres arrachés. À l'époque, elle n'avait trouvé aucun preneur.

Cette année, le groupe s'est associé à la Bibliothèque-outil d'Ottawa (Ottawa Tool Library) pour trouver un nouveau public sur les réseaux sociaux.

Dans les dernières semaines, des bénévoles ont aidé à distribuer le nerprun à des menuisiers intéressés.

Je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Je ne pense pas que ce soit une bonne philosophie à adopter pour un groupe de conservation. Ne gaspillons rien, même si ce n'est pas censé être là , a expliqué Sharon Boddy, directrice des Amis du bois de Carlington.

Ouvrir en mode plein écran Mme Boddy explique que le nerprun a une finition orange naturelle et que son bois dur est idéal pour les projets créatifs. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Je suis donc très, très enthousiaste à l'idée de voir ce que les gens peuvent en faire. Cela me donne envie d'en défricher encore plus et d'en récolter de plus gros spécimens pour que les gens puissent en faire des choses encore plus intéressantes.

Selon Mme Boddy, le nerprun est un bois dur dont la finition orange naturelle est parfaite pour des projets de menuiserie.

Parmi les premières personnes qu'elle a rencontrées, certaines fabriquaient des chausse-trapes et des cannes. Elle a également rencontré une personne d'un groupe de logements communautaires qui prévoyait de réaliser des projets de menuiserie avec les résidents. D'autres personnes fabriquaient des jouets, des bols et des meubles.

Dani Berno et Nupur Agrawal, qui suivent une maîtrise en architecture, sont venus ramasser des nerpruns.

J'espérais l'utiliser pour ma thèse d'architecture. Je travaille sur l'architecture et la santé mentale, et je me suis dit que je pourrais faire quelques modèles en utilisant un peu de bois , a dit Mme Berno.

Ouvrir en mode plein écran Dani Berno et Nupur Agrawal prévoient d'utiliser le bois de nerprun pour leurs créations. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

Mme Agrawal a déclaré que c'était bon pour ses finances, car sinon, elle aurait dû acheter du bois coûteux. Cela l'aide également à atteindre un des objectifs de son programme universitaire.

On nous enseigne toujours qu'il faut trouver des ressources plus durables, alors en obtenir une qui est envahissante et qui serait autrement mise au rebut, c'est une bonne façon de la réutiliser.

L'association Les Amis du bois de Carlington prévoit de continuer à éliminer les nerpruns, à les donner et à planter des espèces indigènes à leur place.